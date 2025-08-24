CAA giitsahan og granada, namatay

DUMOT ang gilantaw sa mga awtoridad nga motibo sa pagpang-itsa og granada ngadto sa usa ka sakop sa CAFGU Active Auxiliary (CAA) alas 7:05 sa buntag, Sabado, Agosto 23, 2025, sa Special Geographic Area-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (SGA-Barmm).
Giila ang biktima nga si Bimbo Malingko Lumambas, 25-anyos, ulitawo, ug nagpuyo sa Barangay Kalakacan, Pikit, Cotabato Province.
Gibutyag sa tigpamaba sa Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) Lieutenant Colonel Jopy Ventura nga samtang nagtindog ang biktima atbang sa CAA Patrol Base sa Barangay Nalapaan, Maledigao, SGA-Barmm, kalit lang nibutho ang usa ka wala mailhing tawo ug giitsahan kini og granada ug dayong nisibat paingon sa Barangay Bualan, Tugunan, SGA-Barmm.
Gisapupo si Lumambas sa iyang mga kauban nga CAA ug gidala sa Cruzado Medical Hospital sa Pikit apan gideklara kini sa doktor nga dead on arrival human makaangkon og grabe nga samad sa iyang tiyan, dughan ug nawong.
Sa pagsulat ning balita, kapulisan sa Maledigao Municipal Police Station padayon nga naglusad og imbestigasyon sa insidente. (Edgar E. Fuerzas)