Castro: PBBM wa nahadlok sa taga Davao

SI PRESIDENTE Ferdinand Marcos Jr. niadtong Lunes, Oktubre 13, 2025, nagpadaplin sa politikanhong pagkabahin sa iyang pagbisita sa balwarte sa iyang kanhing mga kaalyado, ang mga Duterte, aron personal nga modumala sa relief operations ug mosaad og kapin sa P158 milyones nga tabang sa gobyerno sa mga dapit nga nagun-ob sa bag-ohay nga kaluha nga linog sa Davao Oriental.
Bisan pa nga ang Rehiyon sa Davao balwarte sa pamilyang Duterte, ang Malacanang Palace Press Officer Claire Castro miingon sa usa ka press conference nga ang Presidente miingon nga ang politika dili gayud makababag sa paghatag og tabang sa mga Pilipino nga anaa sa kalisdanan.
“Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga taga-Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So huwag gawing pamumulitika ito para takutin ang Presidente para pumunta ng Davao,” ingon sa tigpamaba sa Palasyo.
Ang pangulo niabot sa Davao Oriental tulo ka adlaw human ang magnitude 7.4 nga linog nga mitay-og sa kadagatan sa Manay, gisundan dayon sa magnitude 6.8 nga linog.
Ang mga pagtay-og nagbilin sa mga balay nga naguba, ang mga dalan nangliki, ug liboan ka mga pamilya ang namakwit.
Ang Presidente, inubanan sa mga importanteng opisyal, misusi sa mga dapit nga naigo sa linog lakip na ang Manay National High School ug ang non-functional nga Manay District Hospital.
Nakigsulti siya sa mga residente, gipasaligan sila sa tabang sa gobyerno, ug gimandoan ang mga ahensya sa pagpadali sa mga paningkamot sa pagtabang. (David Ezra Francisquete)