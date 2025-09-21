CDRRMO molusad og Simex sa Septiyembre 27

ISIP pagpangandam sa posibleng pagbaha ug aron nga masulayan ang kapabilidad sa mga responders, nagpahibalo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) nga ang ikatulo nga River-Wide Flood Simulation Exercise (Simex) gitakda sa Septiyembre 27, 2025.
Gisulti ni Lyndon Ancajas, acting division chief sa Local Emergency Communications and Response Division (LECRD) sa CDRRMO, nga ang Simex karong tuiga nagtumong sa pagmugna og kapasidad sa mga barangay subay sa Davao River. Kini naglakip sa Mandug, Waan, Maa, 9-B, 9-A, 10-A, 5-A, 8-A, 3, 2-A, 1-A, Bucana, ug Matina Crossing.
Matud ni Ancajas nga sa miaging Martes, ang ilang buhatan naglusad og hiniusang tigum uban ang mga barangay, ug pagka-Huwebes, nipahigayon sila og panagtagbo uban ang mga volunteers kinsa mosalmot sa Simex. Dugang pa niya nga gitakda nila nga mohimo og katapusang hiniusang panagtigum uban ang mga opisyales sa barangay ug mga buhatan sa gobyerno sa Septyembre 25, sundan sa Simex sa Septyembre 27.
Subay sa nagpadayong pagkulismaot sa panahon, giawhag ni Ancajas ang Dabawenyos nga magpabilin nga mainampingon ug mosunod sa direktiba sa mga awtoridad, ilabi na sa panahon sa preemptive evacuation. Nakahinumdom siya sa bag-ohay lang nga trahedya sa Asik-Asik Falls, kon diin daghang mga indibiduwal ang naangol ug uban kanila nakalas ang kinabuhi.
“Maging vigilant ta tungod kay we know what happened sa Asik-Asik so we have to be very careful and vigilant kay padulungay ang La Niña,” pahinudmom niya atol sa paghinabi uban sa Davao City Disaster Radio (DCDR) niadtong Martes, Septyembre 16, 2025.
Gitumbok sab ni Ancajas ang nahitabo sa niaging tuig nga Simex sa Toril nga nakatabang sa pagpalambo sa disaster response sa maong lugar atol sa aktuwal nga emerhensiya.
Kahinumdoman nga naglusad ang CDRRMO og Simexniadtong Septyembre 21 sa lima ka mga barangay ubos nga bahin sa Lipadas River System aron pagpangandam sa potensiyal nga dakong pagbaha. Kini nga mga barangay nga mao ang Crossing Bayabas, Marapangi, Lisada, Lubogan, ug Sirawan — gikonsidera nga dakong bulnerable kung ang Lipadas River moawag tungod sa kusog nga pagbunok sa ulan sa taas nga bahin.
Ang CDRRMO kanunay nang naglusad og mga sesyon sa pagbansay, oryentasyon, ug seminars aron sa pagpalambo sa disaster preparedness. Sukad 2023, ang buhatan nag-implementar og riverside flood simulations matag Septyembre. (Rojean Grace G. Patumbon uban sa taho sa CIO-Davao)