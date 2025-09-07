Cenro nangayo og badyet

GIBUTYAG sa City Environment and Natural Resources Office (Cenro) nga nihangyo kini nga gahinan og pundo ubos sa Supplemental Budget No. 1 (SB1) aron dugangan ang pagpanghakot sa mga basura.
Giesplikar ni Engr. Lakandiwa Orcullo, pangulo sa Cenro’s Environmental Waste Management Division, nga ang hangyo alang sa dugang pundo nahitabo tungod sa pagkaguba sa usa ka porsiyon sa kalsada sa Magtuod padulong ngadto sa Sanitary Landfill. Isip resulta, mga trak sa Cenro nga manghakot sa mga basura gikan sa nagkadaiyang lugar sa siyudad mapugos karon sa pag-agi sa mas taas ug layo nga ruta pinaagi sa pagsubay sa Los Amigos, Biao Eskwela, New Valencia, ug Carmen una makaabot sa landfill, butyag niini atol sa ISpeak media forum, Huwebes, Septyembre 4, 2025, sa City Mayor’s Office (CMO).
Gisulti ni Orcullo nga ang Cenro nihangyo og P90 milyon alang lang sa gastos sa paghakot. Ang nahabilin nga pundo gikan sa giaprobahan nga SB1 budget itagana ngadto sa lain pang mga dibisyon sa Cenro.
Dugang pa niya nga samtang ang Cenro gialokaran og P370 milyon alang sa 2025, ang wala damha nga pagkaguba sa kalsada sa Magtuod maoy hinungdan nga dali rang nahurot ang inisyal nga badyet sa buhatan. Pagtin-aw ni Orcullo, nga ang orihinal nga badyet gibana-bana nga molungtad lang hangtud ning bulana, mao nga ang dugang pundo gikinahanglan.
Bag-ohay lang ang giaprobahan nga SB1—kantidad sa P960 milyon—napasar atol sa special session sa Sangguniang Panlungsod niadtong Agosto 27, 2025. Ang pundo nakuha gikan sa 2024 operational surplus sa P477,747,942.05 ug reversion sa current and prior years’ budgets nga nisumada og P483,115,930.
Ang Cenro maoy nakadawat sa ikaduhang pinakadako nga alokasyon, kantidad og P132,428,118.16, nga gamiton alang sa pagpalambo sa pagpanglimpyo sa kadalanan ug ang pagpanghakot sa mga basura.
Sa niaging mga bulan, daghang mga barangay sa Davao City nagpadayag og kabalaka bahin sa pagkadelatar sa koleksiyon sa basura, nga kasagaran manimaho na tungod sa kadugay nga mayagyag sa adlaw ug ulan.
Gitin-aw nga tungod kini sa naguba nga dalan sa Magtuod, busa moagi na sa mas layo nga dalan. Dunay ubang mga drayber sa trak nga di na mobalik og hakot tungod sa kataas na nga panahon.
Laing hinungdan nga gipadayag sa mga drayber, ang pagkadelatar sa paghabwa sa mga basura sa landfill, tungod sa wala mogana nga bulldozer. Mga trak moresulta sa pagkatanggong sa lugar, aron nga maghuwat kanus-a sila makalabay sa ilang kargang mga basura.
HInuon gipasalig ni Orcullo nga bisan pa niini, kinahanglan nga i-“catch up” nila ang wala pa makolektang mga basura nga sa maong kaso, molunat pa og duha o tulo ka semana una sila hingpit nga makarekber ug malimpyohan ang mga nahabilin.
Gitaho ni Orcullo nga giserbisyohan na nila ang 145 sa 182 ka barangay sa siyudad. Apan giangkon nga kinahanglan pa nilang abton ang mga lugar sama sa Paquibato, Marilog, ug uban pang mga hilit nga lokasyon. (Rojean Grace G. Patumbon)