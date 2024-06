Charger niinit, 20 balay nasunog

NAG-OVERHEAT nga cellphone charger ang gitudlong hinungdan sa kalayo nga misunog sa 20 ka mga balay alas 5:30 kagahapon sa buntag, Biyernes, Hunyo 28, 2024, sa Purok 4, Sales Street, Barangay 28- C, Poblacion, Davao City.

Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog human nga dikit-dikit ang kabalayan sa maong lugar.

Subay sa inisyal nga report gikan sa Central Fire Station sa Bureau of Fire Protection (BFP) Davao Central Fire District nga mokabat usa ka oras ang pakigbugno sa mga bombero sa pagpalong sa kalayo una gideklara nga fire under control alas 6:13 sa buntag ug na-fire out alas 7:51.

Walay nakutloan sa kinabuhi sa maong sunog, apan dunay nakahiagom og second-degree burn nga usa ka Crisanta Vargas, 41-anyos.

Gibana-bana nga mokabat kapin kun kulang P1,350,000 ang danyos sa sunog nga niugdaw sa 20 ka mga balay ug dunay tulo ka balay nga partially burned.

Gipahiluna na sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ang mga nasunogan kinsa nakatakdang makadawat og hinabang pinansiyal ug mga nag-unang kagamitan sa panimalay gikan sa lokal nga panggamhanan sa Davao City. (Jeepy P. Compio)