Chinese national nagpadagan sa minahan

GIBUTYAG sa mga awtoridad nga ang pagkapuhag bag-ohay lang sa ilegal nga minahan sa Marasugan, Davao de Oro, gipadagan sa Chinese nationals nga kanhi na nadakpan human nga nalambigit sa kalihukan sa Pogo (Philippine Offshore Gaming Operators).
Niadtong Septyembre 12, 2025, mga operatiba gikan sa National Bureau of Investigation–Southeastern Mindanao Regional Office (NBI-Semro), uban sa Mines and Geosciences Bureau-Davao Region (MGB-Davao), nagpuhag sa duha ka lugar nga minahan sa Purok Lanipga ug Purok Mandaupan, Barangay Bahi.
Nadiskobrehan ang mga bunkers, tunnels, ug mga himan nga nagpasabot nga dunay aktibong pagmina, apil ang mga sako sa tumbaga sa oro ug blasting components sama sa ANFO ug blasting caps.
Gikompirma ni NBI-Semro spokesperson Ely Leano sa paghinabi sa mga tigbalita sa Davao nga ang pagkalambigit sa mga suspek "were tied to foreign nationals."
“We also received information a yung mga Chinese Nationals who are involved in Pogo yung previously mga nahuli natin, hindi pala sila umuwing China. What they did was just remain in Davao Region and engage in allegedly (they are) into mining,” pagkompirma niya.
Ang pagpuhag sa minahan gisuportahan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug sa Philippine National Police (PNP).
Mga kaso nga illegal possession of explosives ug kalapasan sa mga balaod sa kinaiyahan giandam na batok kanila.
Ang pagkadiskobre sa minahan sa Davao de Oro nagpadayag sa halapad nga patern sa ilegal nga aktibidad sa Davao Region nga nalambigit sa Chinese nationals.
Bisan pa sa paggukod sa gobyerno sa offshore gaming hubs sa uwahing bahin niadtong 2024, daghan niadtong gipang-aresto giingong nagpabilin lang sa nasud ug nibali lang og laing buhat, apil na ang ilegal nga pagmina.
Niadtong Disyembre 2024, gironda sa NBI ang Pogo hub sa Panabo City, Davao del Norte, nga niresulta sa pagka-aresto sa 59 ka Chinese nationals uban ang usa ka Pilipino.
Samtang niadtong Agosto karong tuiga, laing ronda ang gilusad sa Buhangin subdivision sa Davao City nga nakaaresto sab og walo ka Chinese nationals nga nalambigit sa Pogo hub sulod sa residensiyal nga propedad.
Nagpahimangno si Leano nga "unless coordinated enforcement is sustained," mga ilegal nga operators magpadayon sa pagpahimulos sa rehiyon, nga mokambyo og lain-laing ilegal nga aktibidad samtang gipakusgan ang paggukod kanila. (David Ezra Francisquete)