CHO-Davao miklaro walay pertussis outbreak

ANG Davao City Health Office (CHO) mipadayag sa ilang suporta sa intensibo nga vaccination drive kontra pertussis o whooping cough, diin nakita ang pagsaka sa ihap sa kaso sa Siyudad sa Davao.

Ang ahensiya namahayag nga makigbulig sila sa barangay health units ug ubang government agencies sa siyudad sa plano nga mohimo sa immunization sa Penta doses partikular sa masuso nga zero ngadto 23 months old.

Ang Pentavalent vaccine o DTwP-HepB-Hib vaccine gilangkuban sa lima ka bakuna, nahimo kining 5-in-1 combo shot.

Magtanyag kini og proteksiyon sa whooping cough, hepatitis B, tetanus, diphtheria, ug Haemophilus influenzae type B.

Taliwala sa kumpirmado nga kaso, ang Department of Health-Davao Region (DOH-Davao) nagklaro nga walay pertussis outbreak sa rehiyon sukwahi sa mga nanggawas sa social media.

Sa kasamtangan may 60,000 ka bakuna nga gibahin bahin sa nagkadaiyang local government units (LGUs) sa rehiyon aron masiguro ang pertussis-free community.

Sa uwahing tala, anaa sa 52 ka indibidwal ang kumpirmadong naigo sa Pertussis diin 20 niini anaa sa bay tambalanan.

Sa maong kaso, ang Davao del Norte may 20 ka kaso, Davao City may 13, Davao de Oro dunay 12, Davao Oriental may lima ug duha sa Davao del Sur. (DEF)