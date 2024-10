CHO: Kombati kontra sa dengue walay kibra-kibra

PADAYON ang City Health Office (CHO) sa ilang Dengue Prevention and Control Program pinaagi sa ilang Information Education Campaign (IEC) ug Mosquito-Borne Diseases Task Force (BMDTF).

Gikanayon ni Dr. Tomas Miguel Ababon, CHO officer-in-charge, nga nakatala sila og 5,000 ka mga kaso sa dengue ug 50 ang namatay gikan Enero hangtud Oktubre karong tuiga, nga susama sa datus sa miaging tuig.

“Niubos lang siya katong wala’y ulan but pagsugod sa ulan, diha gyud motaas ang atong kaso, especially complacent kaayo ni atoang mga barangays, atoang community,” tug-an niya.

Nanawagan sab sila sa kooperasyon sa komunidad, ilabi na sa pagpanglimpyo sa palibot.

“Mora’g sulti sa ubang lugar nga 'bakuran ko, linis ko.' And kung ma-adopt na sa kada-pamilya, sa kada-household, I think makunhod jud ang kaso nato sa dengue,” esplikar niya.

Sulti niya nga dali silang motubag sa matag barangay aron nga moabag kanila sa ilang hangyo may kabahin sa dengue.

Hinuon, padayon nilang gidasig ang mga barangay nga momugna og Barangay Mosquito-Borne Diseases Task Force (BMDTF), nga dunay samang tahas sa Tropical Disease Division sa CHO, nga nagbaton og response mechanism batok dengue.

Gisulti sab niya nga mga barangay nga gitahong dunay daghang mga kaso sa dengue mao ang Talomo Proper ug Buhangin.

Sa makausa pa, nagpahimangno si Ababon sa mga pamilya bahin sa 5S -- "Search and destroy mosquito breeding sites, Self-Protection measures, Seek Medical Advice, Support fogging in outbreak areas, and Sustain hydration". (City Information Office - Davao)