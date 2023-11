Clearing operation sa linog padayon

NANGUNA mismo si Sarangani Province Governor Rogelio “Ruel” Pacquiao sa clearing operation sa probinsiya nga gtabeng naapektuhan sa 6.8 magnitude nga linog niadtong Biyernes, Nobyembre 17.

Kauban sa gobernador sila Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr., Glan Vice Mayor James Yap Jr., Mayor James "Tata" Yap Sr., ug uban pang mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa probinsiya.

Gisusi ni Pacquiao ang mga kalsada nga natam-ukan sa pagdahili sa yuta, tulay, balay, gambalay sa gobyerno ug ang kahimtang mismo sa katawhan.

Una nang nagpulong ang Provincial Local Government Unit (PLGU- Sarangani), Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) nga gipangunahan nila PDRRM officer Rene Punzalan, Provincial Administrator Atty. Ryan Jay Ramos, Provincial Social Welfare and Development Officer-in-Charge Assistant Buenaventura S. Solarte Jr., Philippine Institute of Volcanology and Seismology representatives, Sarangani Provincial Hospital- Chief of Hospital Dr. Aileen Brion, Sarangani Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Deanry Francisco, Ronda Probinsya Director Paul Allen Villamora, national agencies, ug mga stakeholders sa nahitabong pagtay-og sa kusog nga linog ug masusi dayon ang tibuok danyos sa probinsiya.

Prayoridad ni Pacquiao nga matabangan ang mga dapit nga grabeng naapektuhan sa linog ug makahatud sa dinaliang hinabang.

Gikompirma sab sa PDRRMO nga duha ang patay sa linog probinsiya sa Sarangani naila nga sila Aiza Tagualan, 32, ug Aira Mae, 6, mga molupyo sa Purok Mabuhay, Barangay Mudan, Glan giingong natabunan sa midahili nga yuta.

Nanawagan si Pacquiao sa mga Sarangans nga mag-amping gumikan dunay mga natala pa nga aftershocks sa linog.

Kahinumdoman nga gawas sa namatay sa Glan, lain pang lima ka indibiduwal ang nakalas sa magnitude 6.8 nga linog nga nanukad sa Sarangani, Davao Occidental niadtong Biyernes.

Dunay natala nga usa patay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental; usa sab sa Malapatan, Sarangani Province; ug tulo sa General Santos City.

Subay sa taho gikan sa National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC), kasamtangang gisusi ang pito ka mga namatay sa linog.

Gawas niini, nakahisgut sab ang NDRRMC og laing duha nga indibiduwal nga nawala sa Glan ug duha ang naangol sa GenSan.

Moabot sab sa mga 450 ka indibiduwal ang gihatagan og medical nga pagtagad tungod sa "hyperventilation and panic" sa Davao Region ug Soccsksargen.

Gitumbok sab sa taho ang kinatibuk-ang 32 ka mga nadaut nga inprastraktura sa Davao City, Davao Occidental, Davao del Sur, General Santos, South Cotabato ug Sarangani.

Gimandoan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga hingtungdang ahensiya sa gobyerno nga mohatag gilayon og tabang sa mga biktima sa linog. (Uban sa taho sa SunStar Philippines)