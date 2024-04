'Confidently beautiful with a badge'

Gikan sa snappy nga pagsuot sa uniporme, busy nga pag-duty, mga policewomen maanyag nga mitambong sa aktibidad diha sa Apo View Hotel sa Camus Street, Poblacion District, Davao City, Abril 2 ning tuig.

Sa theme nga PNP Women goes to Hollywood, migilak ang venue sa maanindot nga outfit, musika, katawa.

Sila DCPO City Director Police Colonel Richard P. Bad-ang ug kapikas nga si Dr. Maria Theresa L. Bad-ang maoy naghost sa glitz and glam nga kagabhion.

Nagsilbi sab nga Guest Speaker si Atty. Luna Maria Dominique, konsehal sa unang distrito sa siyudad.

Mitambong sab ang chief executive officer sa SY Glow nga si Lou Neria Maestra Putian.

Sa iyang mensahe atol sa pagsugod sa Women's Month didto sa kauluhan si Chief PNP, Police General Benjamin C Acorda Jr., namahayag “Together, let us champion the capabilities of women in shaping a more just and equitable Philippines.”

Tuod man, it was a night to chill and relax sa PNP women nga may dakog tampo sa kahiusahan, pagpatigbabaw sa women empowerment, di lamang sa sud sa PNP apan lukop nasud.

Saludo!