Cotabato Province nihatud hinabang ngadto sa Sugbo

SA WALA pa ang opisyal nga pagbiya sa mga kawani sa kagamhanang probinsiyal sa Cotabato uban sa pipila ka mga personahe sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) ug University of Southern Mindanao nga gitahasan sa paghatod sa mga hinabang sa mga pamilyang naapektuhan sa kusog nga linog sa Sugbo, gipahigayon ang blessing ceremony sa kapitolyo Huwebes, Oktubre 9, 2025.
Ang blessing gipangulohan ni Rev. Jessie Esparagoza, DCK, ug gitambungan sa mga opisyales, department heads sa Kapitolyo, ug mga mayor gikan sa nagkadaiyang lungsod sa probinsiya.
Kabahin sa nasangpit nga seremonya ang pag-ampo alang sa dinaliang pagbangon sa mga Sugbuanon gikan sa trahedya nga nakahatag og dakong kasubo, kamatayon sa pipila, ug kadaut sa mga panginabuhian ug kabtangan.
Nag-ampo usab ang mga taga-Cotabato alang sa kaluwasan sa mga kawani ug opisyal nga moadto sa Sugbo aron personal nga maghatud ug mag-apud-apod sa mga hinabang sa mga apektadong pamilya.
Alas 4:00 sa kaadlawon, Biyernes, Oktubre 10, 2025, nilarga ang mga dump trucks ug mga sakyanan sa militar nga karga ang mga hinabang gikan sa North Cotabato paingon sa Sugbo.
Mga hinabang nga ipadala sa probinsiya gilangkuban sa 2,000 ka sako sa bugas nga tag-50 kilos, 1,000 ka jerry cans, 1,000 ka mosquito nets, 500 ka plastic nga banig, 100 ka rolyo sa laminated sacks (tarpaulin), 1,000 ka buok nga hygiene kits ug veterinaplies. Samtang, moabot sa 1,426 ka sako sa bugas nga tag-25 kilos ang gihatag sa mga lungsod sa Kabacan (150 ka sako); Banisilan (100 ka sako); Magpet (100 ka sako); M’lang (149 ka sako); ug Pigcawayan (99 ka sako). Samtang ang Pres. Roxas (98 ka sako); Libungan (100 ka sako); Aleosan (100 ka sako); Midsayap (100 ka sako); Tulunan (100 ka sako); Antipas (100 ka sako); Arakan (80 ka sako); ug Carmen (150 ka sako).
Gawas niini, mihatag usab ang lungsod sa Matalam og P1,000,000 nga cash assistance, samtang ang Makilala nihatag og P1,500,000. Ang lungsod sa Pikit nanghatag og 50 ka rolyo sa laminated sacks (tarpaulin), ang Aleosan ug Midsayap mipaambit usab og 40 ka kahon sa canned goods ug lima ka kahon sa noodles. Samtang ang Blue Green Poultry mipaambit og 150 ka tray sa itlog ug ang Suns Stone Construction and Supply mipaambit og 240 ka sudlanan sa tubig mainom isip dugang tabang.
Nagpasalamat si Cotabato Governor Emmylou "Lala" Taliño-Mendoza sa tanang lokal nga kagamhanan nga nisanong sa panawagan sa kagamhanang probinsiyal sa paghatag og hinabang -- usa ka pruweba sa panaghiusa ug pagpakabana sa mga Cotabateño.
Miduyog sab sa pagbendisyon sila Board members Joemar Cerebo, Rosalie Cabaya, Liga ng mga Barangay Provincial Federation President Phipps Bilbao, M'lang Mayor Emmanuel Abonado, Aleosan Mayor Eduardo Cabaya, Kabacan Mayor Evangeline Guzman, Makilala Vice Mayor Ryan Tabanay, Arakan Mayor Jeam Villasor, President Roxas Mayor Jaime H. Mahimpit, Antipas Mayor Cristobal Cadungonra, Provincial Administrator ug ug Governance Consultant Arnulfo Villaruz. (Edgar E. Fuerzas)