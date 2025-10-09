Cottages gihapak sa mga balod

COTABATO CITY -- Gihampak sa kusog nga mga balod ang mga balay ug cottages sa baybayon alas 7:45 sa gabii, Martes, Oktubre 7, 2025, sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte.
Sumala kang Maguindanao del Norte Governor Datu Tucao Mastura nga nakadawat sila og taho sa mga sibilyan sa Simuay Seashore, Sultan Mastura bahin sa mga balay ug cottages nga giguba sa kusog nga mga balod.
Gisusi dayon sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRMMO-Sultan Mastura) ang Simuay Seashore.
Moabot sa walo ka balay ug 11 ka cottages ang nangaguba sa paghampas sa kusog nga mga balod sa dagat.
Hinuon, luwas ang mga molupyo sa maong dapit human daling nakahikling ngadto sa luwas nga mga lugar.
Ang kusog nga balod tungod sa paghugos sa hangin ug pag-ulan dala sa nagkulismaot nga lakat sa panahon.
Nagpaabot gilayon og tabang ang LGU-Sultan Mastura ngadto sa mga pamilya nga apektado sa maong kalamidad. (Edgar E. Fuerzas)