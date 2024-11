CSWD nagpalig-on sa ilang kampanya kontra sa druga

GIPALIG-ON sa Davao City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ang ilang anti-drug drive pinaagi sa pag-ila sa mga drug-free barangays sa siyudad pinaagi sa Barangay Bida Kontra Ilegal na Droga.

Ang pag-ila gihimo atol sa flag-raising ceremony niadtong Lunes sa Quezon Park.

Subay sa gimando sa Resolution 02 Series of 2017 sa Konseho ning siyudad, matag barangay magbuhi sa ilang kaugalingon nga Barangay Anti-Drug Abuse Council (Badac) sa pagsuporta sa mga inisyatibo nga magtubag sa kalinaw ug kahapsay, ilabi na ang pagpakubos sa paggamit sa ilegal nga druga ug uban pang mga substansiya.

Giila sa CSWDO ang 15 ka mga barangay alang sa ilang "steadfast support, active participation, and significant contribution" ngadto sa kalampusan ug episiyente nga Community-based Rehabilitation and Aftercare Program nga mga inisyatibo aron pagpakgang ug pagtapos sa pag-abuso sa druga.

Ang 15 nga naila mao ang mga barangay sa Baliok, 36-D, Camansi, 30-C, Ula, Langub, Bago Oshiro, 13-B, Alambre, Biao Joaquin, Bato, Catigan, Baguio Proper, Mabuhay, ug Bantol.

Ang Barangay Baliok saTalomo District gipili isip overall winner karong tuiga sa ilang Barangay Bida Kontra Ilegal na Droga.

Mga mananaug nakadawat sab og plake, sertipikasyon sa pag-ila, ug consolation prize.

Si Mayor Sebastian Duterte, sa pahayag nga gibungat ni Vice Mayor J. Melchor Quitain Jr., nagtimbaya sa mga mananaug, ug nagkanayon nga ang pasidungog magsilbi isip pahimangno kung unsa ang mahimong makab-ot kung ang komunidad maghiusa sa pag-away sa ilegal nga druga.

“Today, we recognize the top drug-cleared barangays in our city and our esteemed partners and agencies for their unwavering support and commitment to our advocacies and programs against illegal drugs. Each of these barangays, as well as all the barangays in our city, has demonstrated outstanding commitment to creating safe and drug-free communities,” matud pa sa pahayag.

“May you continue to be a proactive participant of change in our society and strive for a community that is drug-free, safe, and secure. Together, let us work hand in hand to strengthen our communities and protect future generations from the dangers of illegal drugs as we move towards a safer Davao City for the betterment of all Dabawenyos,” dugang pa niini. (PR)