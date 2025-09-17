CSWDO nagtunol og pasiunang tabang sa mga apektado's sunog
PAGKAHUMAN sa natigayong sunog sa Isla Verde, Barangay 23-C, Boulevard Davao City, laing sunog na sab ang miulbo sa Barangay Bunawan Proper, adlaw’ng Martes, Septyembre 16, 2025.
Ang maong sunog niugdaw sa 22 ka mga panimalay, diin 18 niini ang totally damaged samtang ang upat gitalang partially damaged.
Sa impormasyon gikan sa Davao City Fire District sa Bureau of Fire Protection (BFP), daling niresponde ang mga bombero sa maong insidente, apan nakaugdaw gihapon og 22 ka mga panimalay.
Sa pasiunang datus nga gipagula sa awtoridad, moihap sa 17 ka mga pamilya ang naapektuhan, diin sagad kanila kasamtangang anaa karon nagtiner sa evacuation center sa barangay hall.
Samtang gilayong nagpadala og pasiunang tabang ang lokal nga panggamhanan sa mga biktima sa sunog pinaagi sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO).
Giandam na sab ang tabang pinansiyal alang sa mga biktima.
Hinuon, walay nakalas nga kinabuhi sa maong sunog samtang padayon pa ang imbestigasyon sa kabomberohan kung pila ang danyos sa sunog ug ang tinuod nga hinungdan sa kalayo. (Jeepy P. Compio)