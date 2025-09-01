CTOO abli sa pag-amendar sa liquor ban sa Davao City

GIPADAYAG sa City Tourism Operation Office (CTOO) nga abli sila sa pag-amendar sa liquor ban apan kinahanglan nga ang kaluwasan sa publiko hatagan og prayoridad.
Gisulti ni Atty. Jonah Margarette Presto, officer-in-charge sa CTOO, nga abli sila sa mga pag-amenda sa liquor ban basta alang kini sa pagpalambo sa ilang pagpatuman sa siyudad ug basta makaayo sa matag usa.
“Kailangan balansehon kung unsa ang atoang priority. Would it be longer para ang panahon nga maka-enjoy ta or the safety,” matud niya atol sa ISpeak Media Forum, Huwebes, Agosto 27, 2025, sa City Mayor’s Office (CMO).
Dugang ni Presto nga di sama sa ubang mga siyudad sa Cebu ug Manila nga walay liquor ban, apan, sa Davao, sulti niya nga naminaw siya sa baruganan sa kasamtangang administrasyon sa siyudad sa Davao kon diin ang mga dalan mas luwas kung walay mga tawo nga mag-inom og alak atol ning panahona.
Sayo niini ang Vices Regulation Unit (VRU) nagsulti nga dunay pipila ka tag-iya og bar sa Davao City nisugyot nga lugwayan ang gitugot nga oras nga mamaligya og alak gikan 1 sa kaadlawon hangtud 2 sa kaadlawon. Mga tag-iya sa bar nagsulti nga ang Happy Hour magsugod gikan alas 10 sa gabii hangtud 12 sa kaadlawon. Apan kini hamubo lang ang panahon ilabi na nga gikonsidera nga ang katapusang pag-order og alak gitakda sa alas 12 sa kaadlawon.
Kahinumdoman, giaprobahan sa Konseho ning siyudad niadtong Mayo 7, 2024 ang giamendahan nga Comprehensive Liquor Code nga gisugyot ni Konsehala Luna Acosta "to precut minors and regulate alcohol consumption" sa dakbayan. Ug ubos sa Liquor Ban Ordinance nga magbaligya og alak gikan 1 sa kaadlawon hangtud 8 sa buntag matag adlaw gidili.
Niadtong Agosto 19, 2025, gisugyot ni Davao City Police Office (DCPO) Director Colonel Mannan Muarip ang mas istrikto nga silot alang sa molapas sa liquor ban atol sa iyang "courtesy call" sa Konseho. Sa iyang sugyot, unang paglapas di na magmulta apan mag-atubang na og unom ka bulan hangtud usa ka tuig nga pagkapriso.
Gisuportahan kini ni Angel Sumagaysay, hepe sa Public Safety and Security Office, apan gisulti niini nga mag-agad sab kini sa hukom sa siyudad.
“Kung magkaroon man ng amendments wala tayong problems supportive naman kami,” pagklaro niya.
Gibutyag ni Muarip nga gikan Enero hangtud Disyembre 2024, nakatala ang DCPO og 34 ka "liquor-related" nga mga insidente. Sa maong insidente, 10 nahitabo sa kadalanan, pito sa establisemento, ug 17 sa residential nga mga lugar. (Rojean Grace G. Patumbon)