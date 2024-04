CTTMO nag-deploy og mga enforcers sa airport; mga taxi drivers wala katana

ANG City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) ug ubang ahensya higpit nga mopatuman sa mga drayber og unit identification sa Davao Airport aron masiguro nga awtorisado lang nga mga taxi ug mga sakyanan ang makapasakay sa mga pasahero sa dapit.

Si CTTMO Head Dionisio Abude, sa pakighinabi sa programa sa buntag sa Madayaw Dabaw sa Davao City Disaster Radio niadtong Martes, Abril 23, 2024, niingon nga magbutang sila og mga deputized enforcers sa airport aron masiguro ang tukmang taxi identification ug taxi compliance sa lokal ug nasudnong balaod.

"Mag-deploy mi'g tao didto para i-check namo ang mga driver, una kung naa ba siya'y ID, dili ba expired ang iyahang PUV ID, dili ba peke iyang PUV ID," ingon ni Abude, diin dugang niya nga ang mga enforcers gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board XI, Land Transportation Office, ug ang Civil Aviation Authority of the Philippines mopakatap usab og dedikadong mga personahe aron susihon ang mga taxi driver ug units' compliance.

"Ang LTFRB naa silay i-deploy kauban tong tao sa opisina mag check og kumpleto ba og uniform pa atong taxi driver, tama ba ang ilang metrohan, kumpleto ba'g documento naa ba'y prangkisa ang mga taxi nga musulod didto. Ang atong CAAP mag deploy pud dito mag tan-aw kung na check ba sa entrance, kung mao gyud ning natagaan, authorized na musulod sa airport mao nang activity nga pagahimoon karong adlawa ug musunod nga adaw magpadayon ni siya,” ingon ni Abude.

Hatagan usab ang mga pasahero og papel nga adunay sulod nga impormasyon sa taxi nga ilang gisakyan.

Matod niya nga atol sa pakigtagbo sa mga stakeholders, ilang nasayran ang mga modus sa mga taxi drivers. Una ang mga naghulat sa gawas sa airport ug nagsalig sa usa ka canvasser; ikaduha mao ang mga taxi driver nga gitugutang makasulod sa airport ug mangayo og mga pasahero sa fixed rate; ug ikatulo mao ang mga transaksyon nga gihimo sa mga canvasser nga nagpapapel nga pasahero ug gihulog sa taxi lane.

Matud ni Abude nga sa pagkakaron anaa na sila sa proseso sa paghimo og operational plan alang sa information materials nga ihatag sa publiko.

Nagsugod kini nga isyu human nga napungot si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa reklamo nga miabot kaniya nga resulta sa hinimoan sa mga Davao taxi drivers sa airport. (Jeepy P. Compio/CIO)