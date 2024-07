Curfew on minors giimposar sa Samal

NAG-IMPOSAR ang Island Garden City of Samal (Igacos) og curfew gikan alas 10 sa gabii hangtud alas 5 sa kaadlawon alang sa mga menor de edad nag-edad og 18 ug paubos.

Gimando sa Executive Order (EO) No. 41, series of 2024, giisyu ni Mayor Al David T. Uy niadtong Hunyo 27, 2024 nga menor de edad kinahanglan naa na sa mga balay atol ning maong mga orasa aron nga malikayan ang mga aksidente ug uban pang risgo sa kagabhion.

Gitataw sa EO nga mga menor de edad mahimo lang makalakaw gawas sa ilang mga panimalay kung gikuyogan sa ilang ginikanan o guardians, o atol sa emerhensiya sama sa sunog, kalamidad o nabutang sa kakuyaw ang kaugalingon.

Apil sab niini, kadtong mga menor nga nagtrabaho o nag-eskuwela, ug kung sila nanguli direkta sa balay gikan sa eskuwelahan, kalihukan nga relihiyuso, o civic ilawom sa pagdumala sa mga hamtong nga di masangit o kaha di motipas og lugar.

Sumala sa EO, mga ginikanan o guardians kinahanglan nga magseguro nga mga menor de edad naa na sa balay una ang curfew.

Samtang ang Philippine National Police (PNP) ug mga opisyal sa barangay sulod sa matag barangay responsable sa pagpatuman sa EO, ubos sa Republic Act (RA) No. 9344, labing nailhan sab nga Juvenile Justice Act of 2006.

Mosupak sa EO mag-atubang og silot subay sa City Ordinance No. 1999-09, nga giulohan “An ordinance imposing curfew hours for minors in public places in the Island Garden City of Samal.”

Kahinumdoman nga niadtong Hunyo 23, 2024, duha ka menor de edad nga 15 ug 16-anyos ang gipusil patay sa usa ka computer shop sa Purok 3, Barangay Camudmud, Babak District, mga 9:40 sa gabii. Mga suspek nga nagsakay og motorsiklo, pabilin pang wala mailhi.

Nilusad na ang mga pulis og pagpangita sa isla aron nga madakpan ang mga suspek samtang padayon pa ang imbestigasyon sa maong hitabo. (Rojean Grace G. Patumbon uban sa taho ni Dexter T. Visitacion)