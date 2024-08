Dabawenyo magtagbaw og durian

ANAA na sa tag P50 matag kilo ang durian sa Davao City diin kini gilauman nga moabot pa sa tag P20 ang matag kilo.

Pagkahuman sa kasaulogan sa ika-39th Kadayawan Festival nga mapalit sa tag P80 matag kilo, kini mapalit na sa tag P50 ang kilo.

Sa usa ka sidewalk sa Jose P. Laurel Avenue, Bajada sa Davao City niadtong Miyerkules sa gabii, Agosto 21, 2024, nag-trending ang mga hulagway diha sa social media diin nagpakita sa presyo sa nagtapun-og nga mga durian nga anaa sa P50.

Gibutyag ni Marlou Cadenas, 34-anyos, durian vendor sa Bankerohan Public Market sa Davao City nga lauman gayud nga pagkahuman sa Kadayawan, mobarato ang kilo sa durian gumikan sa pagdagsa sa suplay niini.

“Expected na gyud na nga mga last week sa August after sa Kadayawan dagsa kaayo ang supply, so amoa pod ibaligya og barato, kay barato naman lang og ma-candy siya, ang uban malata, malabay na lang,” ingon ni Marlou nga nahinabi sa SuperBalita Davao.

Ang pagdagsa sa supply sa durian sa Davao City molungtad pa kini hangtud sa unang semana sa bulan sa Oktubre.

“Hangtud October mga second week, ratsada nalang among baligya bisan unsa ang variety,” ingon ni Marlou.

Sa Magsaysay Fruit Vendors Association diin 95 porsiyento ang durian nga baligya, ila sab nga mahimo ang pag-ubos sa presyo labi na sa daghang supply niini karon.

“Matagbaw gyud ang mga Dabawenyo ug bisan ang atong mga bisita sa Davao City, tagbaw sila sa Durian kay daghan ta og supply, buot-pasabot barato, moabot ta ani sa tag P50 padung sa P40 matag kilo."

Kung dili season sa durian ang maong prutas mapalit sa tag P250 hangtud P290 matag kilo magdepende sa variety.

Sa Magsaysay Fruit Vendors Association naa ang tanang klase sa variety sa durian sama sa Monthong, Arancillo, Native, Duyaya, D101, D24, Kob, ug ang pinaka ilado nga variety mao ang Puyat. (JPC)