Dabawenyos nabalaka kang VP Sara

PIPILA ka mga Dabawenyo ang nabalaka sa kahimtang karon ni Vice President Sara Duterte sanglit giingon nga bisan unsa kuno ang himuon niini, mas gamhanan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ang mga alipores nga gidala ni House Speaker Martin Romualdez.

Sumala sa yanong lungsuranon sa Davao City nga si Romeo Chavez Sr., 72 anyos, taga Barangay 76-A, Poblacion, siyudad sa Davao, nga maglisod kuno si Duterte sanglit gamhanan ug taas nga posisyon ang presidente itandi kaniya.

“Kining mga nahitabo karon, kapoy-kapoy ra ni sila mora'g drama, teleserye, kapoy kaayo paminawon, mohilom na lang unta atong pinalangga nga VP Sara kay wala gyud siya'y dag-anan aning tanan kay VP ra siya," ingon ni Chavez Sr.

Dugang pa niya nga kung naminaw kuno si Duterte sa tingog sa katawhan niadto nga padaganon siya sa pagka-presidente, dili kuno unta niini masinati ang nahitabo karon kanila.

"Kung naminaw lang gyud si VP Sara sa mga tawo sa una, sus, dili ing-ana ilang dangatan karon. Unsaon man nadala man pud siya sa istorya nila Marcos, kay buotan lagi si VP Sara, so nisunod," sumpay sa opinyon ni Chavez Sr.

Nagpadangat sab sa suporta ang usa ka traysikad drayber nga si Yulo Gregori, 58 anyos, taga Barangay 28-C, Davao City, nga mouban gayud siya sa mga himuong vigil ugaling mahitabo na ang mga halapad nga rally sa mga supporters ni Duterte.

"Oo, suporta gyud ko taga Davao gud ta, mouban ko sa mga tapok, suportahan nato si VP Sara, para sa katawhang Filipino ang iyang gipaglaban karon," ingon sa traysikad drayber nga si Gregori.

Una niini, nag-trending si Duterte sa Facebook human nga ibalhin ang iyang chief of staff nga si Atty. Zuleika Lopez padung unta sa Correctional Institution for Women (CIW) gikan sa pasilidad sa Kongreso diin asa temporaryong gipangkustodiya ang mga resource person nga gipaubos sa contempt order.

Si Lopez, mao ang sinaligan ni Duterte, gipatubag sa mga magbabalaod human kini mitugpa sa Pilipinas gikan sa Los Angeles, apan sa katapusan gi-cited in contempt ni Act-Teacher Partylist Representative France Castro alang sa iyang giingong "undue interference" sa investigation panel ngadto sa confidential funds sa buhatan sa Office of the Vice President (OVP).

Gikan sa St. Lukes Hospital, gibalhin sa Veterans Memorial Medical Center (VMMC) si Lopez diin asa giubanan ni Duterte human sa mga eksena nga hinilakay ni Lopez nga gikuninitan sa social media.

Kagahapon sa udto, Nobyembre 24, 2024, Dominggo, si Duterte namahayag sa media nga si Lopez “allowed” kon gitugtan siya nga mobiya sa VMMC aron mobisita sa iyang mga anak.

“She allowed me to go see my children so as long as Sen. Bong Go will replace me and that I come back in the evening,” ingon ni Duterte.

Si Senador Ronald "Bato" Dela Rosa ug Senador Christopher "Bong" Go mipadangat og suporta kang Duterte ug kang Lopez pinaagi sa pagpabilin niini sa VMMC.

Tungod sa hitabo, dunay mga natigayon nga vigil sa Davao City Sabado sa gabii, diin sumala sa Davao City Police Office (DCPO), anaa lamang sobra 500 ka mga tawo ang misalmot sa vigil.

Mikatag sab sa socmed ang mga panawagan sa mga supporters ni Duterte nga mag-vigil sa bisan unsang panahon ug sa hinanaling mga oras kung gikinahanglan nga dungan nga mahitabo sa Davao, Cebu ug sa Manila.

Nasayran nga dunay mga plano karon ang mga kapitan sa Davao City ug mga municipal mayors sa tibuok nasud nga kaalyado sa mga Duterte nga mohimo og halapad nga rally alang sa suporta kang Duterte. (Jeepy P. Compio)