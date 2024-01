Daut panahon masinati sa Mindanao

ANG tibuok porsiyon sa Mindanao ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ug Davao Region makasinati pa gihapon og pagpanalugdog ug pagpangilat ug hinay hangtud sa kusog nga pag-ulan sa mga pipila ka adlaw tungod sa hangin nga Easterlies.

Samtang ang Amihan gibanabana nga magdala og mga pag-ulan sa tibuok nasud sa pipila ka mga adlaw, subay sa weather bureau niadtong Martes, Enero 2, 2024.

“Makikita natin dito sa ating wind and rainfall animation ang patuloy na epekto ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon at ‘yung easterlies, o ‘yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, sa nalalabing bahagi ng ating bansa [o] sa mga areas ng Visayas at Mindanao,” sumala ni Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) weather specialist Daniel James Villamil sa iyang public weather forecast.

Sa Davao Region lang, ang Office of Civil Defense (OCD), nakatala og upat ka mga landslides sa pipila ka bahin sa Davao de Oro, ilabi na sa Maragusan-Nabunturan Highway sukad Martes sa gabii, Enero 2.

Apan bisan sa maong kalamidad, ang regional agency Focal Person Franz Irag nagkompirma nga mga dalan sa maong mga lugar maagianan na sa ilang gihimong monitoring uban ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.