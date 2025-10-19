Davao-Bukidnon road di maagian

GIDEKLARA ang Bukidnon-Davao City Road (BuDa Road) sa Overview, Palacapao, Quezon nga temporaryo nga gisira sa tanang matang sa mga behikulo human ang dakong bahin sa dalan ang nahunlak niadtong Oktubre 18, 2025.
Sumala sa Department of Public Works and Highways (DPWH) – Northern Mindanao, ang apektado nga porsiyon nakasinati og grabeng estraktural nga danyos, hinungan sa dinaliang suspensiyon sa dagan sa trapiko dalan aron maseguro ang kaluwasan sa publiko. Padayon pa ang gihimong pagsusi ug clearing operations.
Mga awtoridad naglunsad sab og search and retrieval operations sa apektado nga lugar human ang mga taho nilutaw nga duha ka mga indibiduwal nga nagsakay og motorsiklo (nailang bao-bao) posibleng natabonan sa landslide. Mga rescue teams gikan sa local government units, Bureau of Fire Protection, ug sa Philippine National Police naglusad og hiniusang operasyon aron nga masubay ang nawala nga mga indibiduwal.
Sa pahayag, gikompirma sa DPWH nga mga tim gipakatag aron sa pagsusi sa gidak-on sa danyos ug magdeterminar sa kinahanglan nga interbensiyon sa buhatan.
“Public Works Secretary Vince Dizon has ordered the immediate temporary closure of the road while assessment teams investigate the incident,” butyag sa ahensiya. “The Department shall provide recommendations based on the results of the ongoing evaluation.”
Gitambagan sa DPWH ang mga motorista nga moagi sa mga aleternatibo nga mga ruta samtang ang BuDa Road dili pa maagian:
Alang sa mga gagmay nga mga sakyanan: Gikan sa Cagayan de Oro City padulong sa Tagum City: Junction Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon agi sa Kapalong–Talaingod–Valencia Road; ug ang gikan sa Camp 1, Maramag, Bukidnon ngadto sa Davao City: agi sa Junction Bukidnon–Davao City Road padulong sa Cotabato Boundary-Carmen–Kabacan–Matalam–Kidapawan–Cotabato–Digos City–Davao.
Mga karatula sa trapiko ug mga ali giinstolar na aron sa paggiya sa mga motorista, samtang mga personahe sa DPWH ug mga lokal nga awtoridad nagdumala na sa pagpalihis aron mapugngan ang paghuot ug mga aksidente.
Gipahimug-atan sa DPWH nga ang pag-ayo sa nadanyos nga porsiyon mao ang prayoridad, pinaagi sa pag-ingon nga bililhon ang papel sa dalan sa pagpasayon sa paglihok, pagpamalit, ug paghatud sa esensiyal nga mga butang tali sa Northern Mindanao ug Davao Region. (David Ezra Francisquete)