Davao Bus, libre ang plete

NAPULO ka bag-ong modernong low-floor nga bus ubos sa Davao City Interim Bus Service (DIBS) ang niabot na sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT), Martes, Oktubre 14, 2025.
Sumala ni Project Manager Atty. Tristan Dwight Domingo nga gikatakdang magsugod sa operasyon ang Davao Bus sa tunga-tunga sa Nobyembre karong tuiga.
Ang mga bus nga gigastuhan sa kagamhanan sa Davao City, moderno, fully air-conditioned, ug adunay minimum seating capacity nga 42 pasahero.
Libre ang plete sa tanang pasahero, usa ka dakong tabang sa mga Dabawenyo ilabina sa mga estudyante, trabahante, ug mga senior citizens nga nagasakay adlaw-adlaw.
Gipasabot ni Domingo nga ang pagdugang sa 10 ka yunit sa DIBS usa ka lakang aron malikayan ang ka-busy sa dalan ug mapaayo ang kahimtang sa biyahe sa mga pasahero labi na sa oras sa tingpamauli.
Kini nga inisyatibo kabahin sa Davao City Public Transportation Modernization Project, suma sa opisyal.
Gilauman nga kini nga proyekto maghatag og dakong kaayohan sa lungsod, nga magpalig-on sa sistema sa transportasyon sa syudad, magpakunhod sa carbon emissions, ug maghatag og limpyo, luwas, ug episyenteng serbisyo sa publiko.
Ang mga Dabawenyo giawhag nga suportahan ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon alang sa mas hayag nga kaugmaon sa dakbayan. (Jeepy P. Compio)