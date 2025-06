Davao del Sur maglibkas sa pagsul-ob face masks

Gikanayon ni Davao del Sur Governor Yvonne Rona-Cagas nga iyang ilibkas ang pagsul-ob sa face mask karong semanaha.

Ang EO sa pagsul-ob og face masks nahitabo sa dihang tulo ka mga tawo gipailawom sa obserbasyon apil ang usa ka nagpositibo sa mpox sa Barangay Upper Bala, Magsaysay.

Sulti ni Cagas nga ang executive order dili lang mismo sa mpox lang apan tungod sa high risks sa Covid-19.

“Upon lifting the EO, we still encourage the public to wear the face masks due to the respiratory disease,” tataw niya.

Matud ni Cagas nga nagkuha na sila og mga doktor kinsa tahasan sa pagmonitor sa sakit sama sa Mpox.

“When do we prepare for? when there are more infections in our midst?" butyag niya bahin sa pagkuha og medical professionals.

Kahinumdoman nga ang gobernador na-trauma na uban sa iyang bana nga si Marc (kanhi Governor Marc Cagas) sa dihang ang iyang ugangan namatay sa Covid-19.

“I just want to protect the people of Davao del Sur,” pasabot sa provincial chief executive.

Dugang ni Cagas nga bahin sa pagmonitor sa mga pasyente sa Brgy. Upper Bala, gisulod na sila tanan sa "isolation" ug way usa kanila nagdebelop og butoy-butoy gawas lang sa usa ka pasyente.

Gitin-aw niya nga ang mga lungsod sa Malalag hangtud Kiblawan, Sulop, Hagonoy, Padada, Matanao, Bansalan Sta. Cruz ug Magsaysay nagtuman sa face mask policy, gawas lang sa Digos City. (PIA-Davao)