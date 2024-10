Davao nagmaya sa pagpasar ni Orig nga nanguna sa PLE

NAGMAYA ang komunidad sa Davao City human nga nanguna sa bag-ong medical doctor sa siyudad, Isaac Edron Jones Orig, sa 2024 Physician Licensure Examination (PLE) uban ang grado nga 89.33 posiyento.

Si Orig, usa ka Registered Medical Technologist (RMT) sulod lima ka tuig, nahiluna sab sa ikapitong puwesto atol sa Medical Technologist Licensure Examination (MTLE) niadtong 2019 uban ang grado nga 89.40 porsiyento.

Nigraduwar si Orig gikan sa Notre Dame of Kidapawan College isip valedictorian sa iyang high school class. Human nigraduwar nga Summa Cum Laude gikan sa San Pedro College sa Davao City nga Bachelor of Medical Laboratory Science, padayon siyang nahimong class valedictorian ug nag-cum laude sa iyang Doctor of Medicine degree gikan sa Davao Medical School Foundation (DMSF).

Pipilaka bulan una sa iyang pasulit, ni-post si Orig og mensahe sa iyang Facebook account, nagpasimbingay nga andam na siyang mosugod sa sunod nga yugto sa iyang karera isip medikal propesyonal.

"'Virtute et Scientia' means embracing the responsibility with virtues and knowledge in making a difference for every life we touch,” matud niya.

“Reflecting on a year of profound growth, immense challenges, and unforgettable moments, a year at San Pedro Hospital has been a journey that tested our limits and showed us the true meaning of dedication and compassion. Every patient, every mentor, and every late night has shaped us into the people we are today,” dugang pa niya.

Sama sa uban pang mga nagkuha sa pasulit, nisunod si Orig sa board examination superstitions pinaagi sa pagbisita sa mga simbahan ug nagsul-ob og pula nga panti kay ang pagsunod niini makahatag og dugang tsansa nga manguna sa pinakalisud nga pasulit sa nasud.

“Wala may mawala kung i-try nimo so nag-adto ko sa Saint Jude tapos nagsuot kog brief nga pula. Naay pud koy kaila na topnotcher na residente ang nagpatahal pud ko dadto,” matud pa niya sa dihang gihinabi sa Bombo Radyo Davao, Dominggo sa buntag, Oktubre 20.

Dugang pa niya nga wala pa siya makahukom kung unsa nga medical specialization ang iyang tinguhaon apan segurado siya nga mosulod sa "academe" aron pagtudlo sa sunod nga henerasyon sa medical professionals ilabi na sa iyang alma mater.

“Wala pa gyud ko kabalo kung unsa nga specialization akong kuhaon pero ang next steps nako kay magtudlo sa mga medical schools to give back sa akoang pre-med ug med school,” pagtataw niya.

Ginikanan ni Dr. Isaac nga sila Mr. Angelito ug Mrs. Rowela Orig, kinsa nagtrabaho sa local government unit (LGU) sa Kabacan ug Kidapawan City.

Niadtong Sabado, Oktubre 19, ang Professional Regulation Commission (PRC) nagpahibawo nga sa 6,600 nga nag-exam, 3,845 nipasar sa pasulit (Complete and Prelims) pinaagi sa Board of Medicine sa Metro Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao ug Zamboanga.

Mga miyembro sa Board of Medicine kinsa nihatag og licensure examination mao sila Dr. Zenaida L. Antonio, Chairman; Dr. Godofreda V. Dalmacion, Dr. Martha O. Nucum, Dr. Efren C. Laxamana, Dr. Joanna V. Remo ug Dr. Prudencio Z. Sta. Lucia, Jr. (Inhibited), Members.

Samtang ang University of the Philippines Manila (UP Manila) maoy nanguna nga performing school, uban ang 160 sa ilang 165 ka takers nga nipasar sa pasulit. (David Ezra Francisquete)