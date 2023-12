Davao Region naay igong tambal sa HIV/Aids

DUNAY igong estak sa libreng antiretroviral nga tambal alang sa mga pasyente sa human immunodeficiency virus (HIV) ug acquired immune deficiency syndrome (Aids) sa Davao Region.

Kini sumala sa mga opisyal sa panglawas, kinsa nagpasalig niadtong mga tawo nga dunay HIV ug AIDS nga duna silay igong tambal sa ilang panginahanglan bisan sa taas nga ihap sa mga kaso sa rehiyon.

“Our drugs are very much enough; wala man tay problema kay abtik man ang atong HIV treatment facilities. There is monthly inventory as long as regular ang inventory regular ang communication sa central office,” pasalig ni Maria Theresa Requillo, HIV ug Aids Regional Program Coordinator sa Department of Health-Davao Regional Office

“Ang atong tambal, mga antiretroviral drugs libre siya coming from the Department of Health and available lang siya sa HIV treatment facilities,” dugang pa niya.

Kini nga pasilidad nahimutang sa Southern Philippine Medical Center, Davao Region Medical Center sa Tagum City, City Health Office (CHO) sa Davao City pinaagi sa Reproduction Health and Wellness Center, ug Davao Doctors Hospital nga naa sab sa Davao City.

Ang tambal nga antiretroviral tumaron ug kausa sa usa matag adlaw. Daghan silang matang sa antiretroviral nga tambal, nga gideterminar sa baseline sa pasyente.

“That is why newly diagnosed patients gina pa base-line namo sila,” matud ni Arnie Villanueva, Unit Manager, HIV ug Aids Core Team sa Southern Philippines Medical Center (SPMC).

Ang Davao Region kasamtangang dunay 700 ka mga tawo nga nahiling nga dunay HIV/Aids gikan Enero hangtud Agosto 2023, uban ang 85 ka bag-ong mga kaso niadtong Agosto 2023. Gikan 1993 hangtud sa kasamtangan, dunay 6,736 HIV/Aids nga mga kaso sa Davao Region. (PIA-Davao)