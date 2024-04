Davraa 2024 mosikad na

HALOS 8,000 ka mga atleta, coaches ug uban pa, nagkahiusa sa tumong nga mabitbit ang dungog alang sa tagsatagsa nila ka tunghaan ang modagsa sa Davao City-University of the Philippines (UP) Mindanao Sports Complex stadium subay sa pagbukas sa Davao Region Athletic Association (Davraa Meet) 2024, Lunes sa hapon, Abril 1, 2024.

Host ang siyudad sa Davao nga unang misaad sa mabulukon ug memorable nga seremonya ug kompetisyon sa tanang atleta.

Gatusan sab ka estudyante gikan Davao City National High School (DCNHS) ug Daniel R. Aguinaldo National High School (Dranhs) ang giandam alang sa mga delegado.

Sugdan ang programa sa pagbukas mga alas tres sa hapon, diin mopakita sa ilang abilidad ug kaikag sa tagsatagsa ka klase sa duwa ang mga atleta gikan Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Digos City, Island Garden City of Samal (Igacos), Mati City, Panabo City, Tagum City, Davao City.

Manguna sa pagkanta sa Philippine National anthem ang DCNHS Special Program for the Arts (SPA) Centennial Choir ug ang pag-ampo nila Datu Rodolfo Mande, IP mandatory representative Datu Rodolfo Mande ug Rev. Fr. Emmanuel Gonzaga, DCD sa Sacred Heart of Jesus Parish.

Anaa sab ang DCNHS SPA Centennial Choir sa pag-awit sa regional hymn sunod ang presentasyon sa Tri-People Cultural Group, cheerdance, hip-hop, ug musical production sa mga Davao's homegrown talents.

Si Davao City Mayor Sebastian Z. Duterte mo-welcome sa mga delegado una ang turn-over sa tokens sa tanang atleta sa Davraa 2024.

Samtang si Vice President ug Education Secretary Sara Z. Duterte mopaambot og mensahe sa tanang mosaksi, lakip na si Southeast Asian (SEA) Games jiu-jitsu gold medalist Marc Alexander Lim sa Davao City.

Si Mapua Malayan Colleges Mindanao (MMCM) student Paolo Miguel Labanon, Davao City's multiple Palarong Pambansa 2023 swimming gold medalist maoy manguna sa oath of sportsmanship and amateurism, samtang si Mikey Aportadera, officer-in-charge sa Davao City Sports Development Division of the City Mayor's Office (SDD-CMO), manguna sa pagpanumpa sa mga technical officials.

Ang mga Palarong Pambansa 2023 champions ug medalists Chrixselyn Familiar (arnis), Junayda Jaji (gymnastics), Ariane Kay Parmi (arnis), Miguelito Bantilan Jr. (boxing), ug Mark Benson Francisco (arnis) sa Davao City uban sila Davao del Norte's Palaro 2023 athletics silver medalist Jessa Belinario maoy manguna sa torch relay ug pagpasiga sa friendship cauldron.

Human sa opening, isunod sab ang konsert nga pangunahan sa mga local artists.

Gipasalig sa Davao LGU nga andam na ang tanan sa pagpahigayon sa kompetisyon.

Apil na ang pagsiguro sa seguridad ug kaluwasan sa tanang delegado.