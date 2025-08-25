DBSP giseguro hingpit nga operasyon sa 2027

BISAN pa sa mga pagkadelatar, ang Davao Public Transport Modernization Project o ang Davao Bus System Project o High Priority Bus System (HPBS) hugot na gyud nga nakatakda, kay ang Department of Transportation (DOTr) agresibo na nga tapuson ang nahabilin pang pagkuha sa right-of-way (ROW) ug makasugod na sa pilot operations sa 2027.
Sa niaging mga semana, gikompirma ni Transportation Secretary Vince Dizon ngadto sa mga tigbalita sa Davao City nga gibanabana nga naa sa 60 porsiyento na nga mga gikinahanglan nga ROW ang nakuha sukad sa gisugdan ang pagsubo niadtong Marso, uban ang paningkamot nga tapuson ang nahabilin nga 40 porsiyento sulod ning tuiga.
Giangkon niya nga ang proyekto, nga nasibog og mga duha ka tuig, nadelatar tungod sa "logistical challenges", apan gipahimug-atan nga mga direktiba gikan sa Presidente nagduot sa mga ahensiya sa gobyerno nga paspasan ang tanang mga nakaung-ong nga inisyatibo sa imprastraktura.
“Davao Bus System ng Davao City ay matutuloy in fact, aminado naman tayo na na-delay ito ng ilang taon parang mga two years, pero dahil sa utos ng Pangulo na talagang bilisan lahat ng projects at talagang binibilisan na natin ang mga ito,” pag-angkon niya sa paghinabi atol sa paglunsad sa "Love Bus Libreng Sakay” sa Mintal, Davao City niadtong Biyernes, Agosto 22.
Ang kinatibuk-ang gahin sa proyekto naa sa P76 bilyon, giabagan og gasto sa Asian Development Bank (ADB), ang nasudnong kagamhanan, ug ang Davao City, uban ang naulahi nga nitampo og mga P20 bilyones. Apan bisan pa sa pundo nga gigahin, ang pagkuha sab sa ROW maoy nag-unang babag, usa sa gihatagan og dakong pagtagad sa DOTr.
Subay sa pinakaulahing datos, ang pilot operations sa Davao Bus System gilauman nga mosugod sa 2027, uban ang nag-unang mga ruta sama sa Catalunan Pequeño, Ulas, Bangkal, Matina, Bankerohan, Quirino, Bajada, Lanang, Buhangin, ug Sasa.
Orihinal nga gitakda alang sa parsiyal nga pagsugod sa katapusan niadtong 2024 ug ang hingpit nga operasyon sa 2025, ang gitakdang panahon sa proyekto nilihis tungod sa isyu sa ROW apan ang pagkonstrak nga dunay kalambigitan sa imprastraktura, sama sa Bus Driving Academy ug garahian nakasikad na.
Base sa pahayag ni Dizon nga ang Presidente “disappointed with the delays” ug naglaum nga ang DavaoBus Project mahimong “game changer” ug magsilbi isip national model alang sa urban mobility. Ang training academy, dugang pa niya, nagtumong sa paghimong "professionalize driving standards" aron pagseguro nga mga pasahero luwas sa kadalanan, nag-unang komponente sa kalampusan sa proyekto. (David Ezra Francisquete)