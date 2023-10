DCOTT dumugon sa pasahero

DI SAMA sa naandan nga ihap sa matag adlaw nga mga pasahero, gipahibawo sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) nga nangandam na sila alang sa pag-usbaw sa ihap sa mga pasahero sa “long-weekend” kon diin modagsa ang 35,000 matag adlaw sa terminal.

Ang maong datus gipahibawo ni Aisa Usop, Manager sa DCOTT, Miyerkules sa buntag, Oktubre 18, 2023, atol sa AFP-PNP Press Corps Press Conference sa Royal Mandaya Hotel.

Gisulti sab ni Usop nga duna lay 700-800 ka biyahe sa bus uban ang 25,000-30,000 ka mga pasahero sa normal nga mga adlaw, itandi sa gilauman nga 1,000-1,500 biyahe uban ang kapin 50,000 hangtud 75,000 ka pasahero matag adlaw tungod sa tulo ka holidays naglakip sa Barangay Sanguniang Kabataan Elections (BSKE), All Saints/Souls Day, ug weekends gikan sa katapusang semana sa Oktubre ngadto sa unang semana sa Nobyembre.

“Expect gyud ta'g daghan nga mga passengers ilabi na karon nga grabe ang long-weekend and daghan gyud siya because wala nama'y pandemic. Remember, our Davao City Transport Terminal is a very unique terminal kay dili lang kita naga-cater sa atoang mga provinces but we have routes going to Luzon, Visayas, and Mindanao,” pagtin-aw sa opisyal.

Sa pikas bahin, gikanayon sab ni Usop nga nagsugod na sila sa pagpakig-alayon sa mga multipliers, security officials, ug task forces sa dakbayan aron sa pagpatuman sa seguridad sulod sa mga terminal.

“Tabangan ta sa atoang mga securities diria para mapahugtan pa ang seguridad sa terminal. Daghan ta'g mga ordinances nga i-implement sama na lang sa mga pagbawal sa mga hinagiban nga mga butang, unattended bags, ug uban pa,” pagpasabot ni Usop.