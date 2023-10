DCOTT milaum mokita'g P50M

GILAUMAN sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) nga moabot og kapin P50 milyones ang matag tuig nga kita pagtapos sa Disyembre 2023. Usa ka positibo nga usbaw human ang mga naandan nga rota ug operasyon sa terminal nahunong atol sa pandemya sa Covid-19.

Gisulti ni DCOTT Manager, Aisa Usop atol sa AFP-PNP Press Corps Southern Mindanao Press Conference niadtong Miyerkules nga nahitabo sa Royal Mandaya Hotel, Oktubre 18, nga ang pandemya nagdala og dakong impak di lang sa pasilidad sa terminal apan sa kita usab sa kinatibuk-an.

“I’m expecting to have that income for this year pag-abot sa December. I am happy because nakita na nato nga nahuman na gyud ang period sa Covid, naga-start na jud ta og balik sa normal,” pagbuyag ni Usop.

Tug-an ni Usop nga sa wala pa ang pandemya, ang dakong terminal sa transportasyon sa Davao City nikita og kapin P65 milyones sa samang lugar ug pasilidad.

“Katong bag-o ra gyud ko na manager sa DCOTT, ang income lang diha is only P24 million and pagka-manager nato before the Covid, napa-reach nato ni ngadto sa PHP 65 million and the second year, nahimong more or less P17 million and pag-abot sa pandemic nahagbong ni sya ngadto sa P24 million,” dugang pa niya.

Base sa taho sa tinuig nga kita, ang DCOTT dunay Php34 milyon nga kita alang sa bulan sa Enero hangtud Septyembre 2022, ubos itandi sa Php 39 milyon nga kita sa samang panahon sa 2023.

Kasamtangan ang DCOTT milaum sab og 1,000-1,500 ka biyahe uban ang kapin 50,000 hangtud 75,000 pasahero matag adlaw tungod sa tulo ka holiday nga naglakip sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), Kalag-Kalag, ug ang tapos sa semana gikan sa katapusang semana sa Oktubre ngadto sa unang semana sa Nobyembre.

Sa normal nga mga adlaw, ang DCOTT dunay 700-800 ka biyahe sa mga bus nga nagkarga og 25,000-30,000 ka pasahero.