DCPO way kisaw sa 'courtesy call'

WALAY gibutyag ang Davao City Police Office (DCPO) unsay nahisgutan tali nila Davao City Mayor Sebastian "Baste" Duterte ug DCPO City Director Police Colonel Hansel Marantan.

Kini human nga nag-courtesy call si Col. Marantan sa mayor adlaw’ng Huwebes, Hulyo 25, 2024, sa usa ka condominium complex sa Quimpo Boulevard, Davao City.

Una mihimamat si Col. Marantan ngadto sa mayor, gikahimamat na niini ang mga department heads sa City Hall niadtong milabay'ng semana.

Kini luyo sa mga nanggawas nga komento sa netizens kung nagkita na ba si Baste ug si Marantan human nga alegasyong gusto suma pa sa mayor nga si Col. Lito Patay ang mahimong director sa DCPO.

Kahinumdoman nga pipila lamang ka oras nahimong director sa DCPO si Col. Patay ug napulihan ug laing duha pa ka City director sud lamang sa usa ka adlaw nga talagsaon ug mao pa’y pagkahitabo nga higayon sa DCPO.

Wala pa sab gibutyag ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon unsay nahisgutan sa duruha sa courtesy call.

Apan una nang giingon ni Capt. Tuazon nga ipadayon sa mga bag-ong station commanders sa DCPO ang maayong nasugdan sa 19 ka mga station commanders nga gipang-relib.

“Ipadayon ang mga maayong programa sa DCPO. Padayon ang pag-coordinate sa DCPO sa mga barangay officials para maaksyonan ang mga problema, also strengthen the crime prevention para gamay na lang for crime solution and dapat proactive ang DCPO as per City Director [Col. Marantan],” ingon ni Tuazon.

Luyo sa nahitabong sunod-sunod nga pag-ilis og city director sud sa usa ka adlaw, nagpabilin gihapon ang taas nga morale sa kapulisan sa DCPO kini pinaagi sa hugot nga intel-monitoring sa 19 ka mga police stations aron masumpo ang kriminalidad. (Jeepy P. Compio)