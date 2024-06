DepEd-Davao milaum sunod educ secretary susama sa kaayo ni Sara

HUGOT nga gihimakak ni Department of Education-Davao Region (DepEd-Davao) spokesperson Jenielito “Dodong” Atillo ang akusasyon nga ang ahensiya nahimo nang "unstable" (takarag) human sa pagluwat ni Vice President (VP) Inday Sara Duterte isip Education Secretary niadtong Hunyo 19, 2024.

Gipahibawo ni Duterte nga mokanaug sab siya isip Vice Chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac).

“It is no secret that something has been going on in the Department,” matud sa tigpamaba atol sa Davao Peace and Security Press Corps briefing, Miyerkules sa buntag, Hunyo 26.

Apan gitin-aw ni Atillo nga gigunitan pa gihapon ni Duterte ang departamento kay ang iyang resignasyon moepekto sa Hulyo 19, 2024 pa.

Gisulti ni Atillo nga ang ahensiya kasamtangang okupado sa pagpangandam alang sa transisyon sa bag-ong matudlo nga DepEd Secretary. Iyang gipaneguro nga bisan kung kinsa ang matudlo isip bag-ong DepEd Secretary suportahan sa kasamtangang populasyon sa DepEd.

Apan sa pagluwat sa opisyal, naglaum lang si Atillo og usa ka butang pinaagi sa pag-ingon, “Hinaut pa unta mas makatawo pa kay VP Sara ang mopuli niya.”

Alang kaniya, na-establisar ni Sara ang lig-on ug kongkreto nga curriculum sa edukasyon sulod lang sa duha ka tuig ilabi na ngadto sa mga magtutudlo, kay kini nga curriculum nagpahimug-at sa kaayohan sa mga magtutudlo.

“Karon ra nakatilaw og tinuod nga bakasyon ang atong mga teachers.”

Iya sab nga giawhag ang mga suporter ni Sara nga padayon nga magsuporta sa ahensiya kay alang kini sa kabataan ug sa taliabot nga henerasyon.

Kasamtangan, ang DepEd-Davao nangandam na alang sa pagbukas sa klase sa Hulyo 29, 2024 nga matapos sa Abril 15, 2025.

Iya sab nga gitubag ang nagkatap nga hungihong bahin sa kausaban sa school calendar, kay ang uban nagtuo nga ang pagbukas sa klase magsugod sa Hunyo.

“Yes, there is indeed a change for the opening and ending of the school year. However, this would be implemented in the school year 2025-2026 rather than this school year, as they would be violating the Basic Constitutional Rights of our Teachers as they also needed time to rest,” pagtin-aw sa opisyal.

Kasamtangan sab si President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. wala pay matudlo nga officer-in-charge (OIC) sa ahensiya. (David Ezra Francisquete)