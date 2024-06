Derby sa manok sa Davao nikita

KITA gikan sa derby sa sabong niabot og P42 milyon sukad Disyembre 2022.

Kini maoy gibutyag ni Konsehala Jessica Bonguyan sa Davao City atol sa Aprubado sa Konseho, Martes sa buntag, Hunyo 25, 2024, sa Sangguniang Panlungsod, nga ang siyudad nakakolekta og P42 milyon gikan sa sabong.

Si Bonguyan, kinsa maoy tsirman sa committee on games and amusements, nagkanayon nga sa wala pa ang pandemya, kasagaran makakolekta sila og P12 milyones, apan human ang pag-usab sa 2019 sa Revenue Code, ang kita sa sabong nitaas hangtud P42 milyon.

“After ang atong ordinance na amend ang Revenue Code na usab na ang atoang access on that niabot na siya og P42 million a year,” tug-an sa konsehala.

Gitataw sa konsehala nga ang sabong dako og natampo ngadto sa kinatibuk-ang kia sa siyudad subay sa taho sa City Treasurer’s Office.

Iyang gihisgutan nga malaumon sila og dugang pagtaas, pinaagi sa pagtumbok sa bag-ong kausaban sa Revenue Code nga maoy hinungdan sa pagpahaum sa mga derby operators. Dugang pa niini, ang taliabot nga stag season gikan sa Hulyo hangtud Agosto gilauman nga mopakusog pa sa buluhisan.

“I believe modako pa ni karon kay last time nag-adjust pa sila sa bag-ong system this time gi expect nato nga mas motaas pa ang atoang revenue because of the stag season,” dugang pa niya.

Sa Davao City, dunay upat ka mga sabongan nga mao ang New Matina Gallera, Calinan Public Arena, RB Fours Complex Cockpit Arena, ug Aquino Coliseum Gallera.

Nagpahimangno ang konsehala batok sa mga ginagmay nga tari-tari nga ilegal nga gihimo sa mga barangay kay ang maong kalihukan kinahanglan nga mahitabo lang sa mga gitugotan nga mga sabongan.

Giklaro ni Bongguyan nga bisan kung ang sabong atol sa mga kalihukan sa barangay gitugotan, kinahanglan nga himuon kini sa pinakaduol nga legal nga sabongan.

Ang ubang mga lugar gikonsidera nga ilegal, ug ang Davao City Police Office mao ang responsable sa pagpatuman sa balaod. (Rojean Grace G. Patumbon)