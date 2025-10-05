DFTC himuong 'high-tech' sa 2026

NAGPLANO ang City Information Technology Center (CITC) sa Davao nga ilang himuong "digitalize" ang Davao Food Terminal Complex (DFTC) sa Toril aron pagtabang sa mga mag-uuma ug maninda nga epektibong makapamaligya sa ilang mga produkto.
Gikanayon ni CITC Acting Head Nepthaly C. Talavera nga ang inisyatibo nagtumong nga himuong ang "trading process" nga paspas ug mas "accessible" alang sa mga mag-uuma ug mamalitay. Iyang gi-esplikar nga ang "digitalization" makatabang sa pagtulay sa haw-ang tali sa "producers and consumers" pinaagi sa pagtugot og "real-time access to available products".
Gipaambit ni Talavera nga ang siyudad nagplano nga momugna og Food Terminal App nga magtugot sa mga mag-uuma nga malista ang naa nila nga mga produkto, gulay ba kaha o prutas, nga makita diha mismo sa sistema. Ang mamalitay ug terminal operators makahimo sa paglantaw kung unsa ang naa nga mga produkto sa maong oras og "real time".
Pinaagi sa app, mamalitay makabutang sab direkta sa ilang mga order, nga mahimong imonitor sa City Agriculturist’s Office (CAgrO). Ang plataporma maglakip sa mga opsiyon alang sa "packaging" aron nga himuon ang pagdeliber ug pagkuha nga mas sayon.
Gitin-aw ni Talavera nga ang proyekto di na magkinahanglan og dakong badyet tungod kay ang app mahimong mugnaon "in-house" sa CITC. Ang tutukan lang, matud niya, mao ang pagbansay sa mag-uuma, tigputos, ug food terminal staff kung unsaon ang paggamit sa teknolohiya. Ang app makita pinaagi sa tablets o mobile phones.
Dugang pa niya nga ang digitalization project naa pa hinuon sa planning phase apan gipasalig nga ang koordinasyon uban ang CAGRO nagpadayon. Ang implementasyon gilaumang magsugod sa 2026.
Kahinumdoman, ang P1.086-billion Davao Food Terminal Complex opisyal nga gibuksan niadtong Mayo 28, 2019, aron pagseguro nga mga produktong agrikultural mabaligya direkta ngadto sa mga konsumante nga walay manghilabot nga jambolero. (Rojean Grace G. Patumbon)