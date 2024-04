Di kamao mobasa nagkadaghan

MISIPA pataas ang ihap sa mga kabataan sa Cotabato City nga di kamao mobasa.

Kini subay sa datus nga nahipus sa Cotabato City Schools Division gikan sa Beginning of School Year Comprehensive Rapid Literacy Assessment (BoSY-CRLA).

Suma pa nga ang gidaghanon sa mga tinun-an nga makabasa gikan sa Grade 1 ngadto sa Grade 3 mius-os pag-ayo ngadto sa 3,386, gikan sa 14,542, o 40.08 porsiyento nga pagkunhod.

Samtang ang gidaghanon sa mga estudyante nga andam ug makabasa na sumala sa lebel sa grado misaka ngadto sa 49.87 porsiyento, gikan sa miaging 33.36 porsiyento.

Suma ni Cotabato City Schools Division Superintendent Dr. Concepcion Ferrer-Balawag, gihimo nila ang pagtuon aron masayran unsa ang ilang mahimo pa nga lakang aron masiguro mga kabataan makamao mobasa.

Kini nga isyu gituki sa Education Summit on Reading nga gipahigayon sa Notre Dame University.

Ginikanan may dakong papel

Sa pakighinabi sa Superbalita Davao sa usa ka magtutudlo, gibutyag niini nga daghan og rason nganong maglisud o di kabasa ang estudyante.

"Educational background sa parents. Naay mga bata na eager kaayo makabalo mobasa, ok kaayo sa school kay mafollow-up ni teacher pero pag abot sa balay, dili ma follow-up sa parents kay sila mismo dili kabalo mobasa," suma ni Lorna H. Burgos, Grade 1 Teacher sa Don Julian Rodriguez Elementary School sa Barangay Gov. Vicente Duterte Agdaom, Siyudad sa Davao.

Aminado si Burgos nga makatabang ug mas makadasig sa bata nga makakat-on kung may panahon gyud ang ginikanan sa pagfollow-up kaniya.

Nakita sab niya nag isyu ang Learning disability diin taliwala sa pagmatuto dinhi duna gihapoy kakulian sa iyang pagkat-on.

"Nagaparticipate as in parehas ra sa siya regular na bata pero 1 to 3 months (1 quarter) matingala na lng ka nganong di gihapon siya maka master maski pagblend sa mga letters."

Sa pikas bahin, gidasig sab ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang mga ginikanan nga di kaayo ipapokus sa gadgets ang ilang anak, gahinan og panahon ang pagtudlo kanila. (RGV/GEF)