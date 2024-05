Dinaliang pagtunol sa DIA gikan CAA ngadto sa DIAA gidungog sa konseho

GIAPROBAHAN na sa 20th Sangguniang Panlungsod niadtong Martes, Mayo 7, 2024, ang resolusyon nga nag-awhag kang Department of Transportation Secretary Jaime J. Bautista nga paspasan ang pag-turnover sa Davao International Airport (DIA) gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines ngadto sa Davao International Airport Authority (DIAA).

Naaprobahan ang resolusyon nga gisugyot ni Konsehal Bernard Al-ag human niya kumpirmahi gikan kang Civil Aviation Authority of the Philippines (Caap) General Manager Engr. Rex A. Obcena nga ang terminal fees nga makolekta sa airport direktang i-remit sa Caap national office ug ang P121 million nga pundo para sa 2024 wala pa ma-download.

"We are currently exerting efforts to have these funds downloaded," ingon ni Obcena, kinsa nagdugang nga ang pundo alang sa pag-ayo sa comfort room ug alang sa pag-hire og manpower alang sa mga serbisyo sa pagpanglimpyo, pagtukod og gender-neutral nga mga comfort room, ug probisyon alang sa dugang nga air conditioner, ug uban pa.

Si Obcena, kinsa mipatim-aw atol sa sesyon sa SP aron paghatag og katin-awan sa mga isyu nga mitumaw sa nasampit nga local international airport, niingon nga tungod kay ang pundo ubos sa kamot sa central office wala silay "elbow room" alang sa paggamit niini. Nakadawat lang sila og igong pundo para sa Personal services, Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE), ug Capital Outlay gikan Caap.

Si Al-ag miingon nga ang pagpatawag sa Davao International Airport Authority maoy instrumento sa paspas nga pag-download niini nga mga pundo, nga nagpasiugda nga dili angay mag-antos ang mga pasahero tungod kay iyang gikutlo ang dakong kita nga namugna pinaagi sa terminal fees nga adunay P687 milyones nga gi-remit sa nasudnong buhatan niadtong 2019 lamang.

Atol sa pagdungog, giawhag ni Al-ag ang nasudnong kagamhanan nga paspasan ang pagtudlo sa mga representante sa pribadong sektor, tungod kay gikinahanglan kini sa pag-turnover sa DIA ngadto sa DIAA.

Base sa Republic Act 11457, ang corporate powers of the Authority gamiton ug ihatag sa Board of Directors, nga gilangkuban sa usa ka Chairman, Vice-Chairman, ug trese (13) ka miyembro. Ang secretary DOTr ug ang General Manager sa DIAA mao ang ex officio Chairman ug Vice-Chairman sa board. (JPC/CIO)