DOLE-Davao nag-alokar og P28M ayuda sa Manay

ARON nga mas mapabati gayod sa tawo ang ayuda ug tabang sa gobyerno, ang Department of Labor and Employment–Davao Region (DOLE-Davao) nagpatuman og P28 milyones nga alokasyon ubos sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers (Tupad) nga programa para sa mga komunidad nga naapektuhan sa bag-ohay nga kusog nga linog.
Ang DOLE-Davao mitaho nga adunay 5,450 ka benepisyaryo, nga adunay kinatibuk-ang alokasyon nga P28,067,500 sa tibuok Davao Region.
Ang departamento nagkanayon nga gikan sa kinatibuk-ang alokasyon sa Tupad, 4,950 ka benepisyaryo ang maggikan sa Davao Oriental, samtang ang nahabilin nga 500 ka benepisyaryo ipang-apod-apod sa Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Occidental.
Si Atty. Randolf C. Pensoy, director sa DOLE-Davao, niingon nga ang ilang ahensya komitado sa paghatag og hinanaling suporta sa mga bakwit nga trabahante pinaagi sa emergency deployment.
“Through Tupad, we aim to help workers rebuild their lives by providing temporary income and livelihood while contributing to the restoration of their communities,” ingon ni Pensoy.
Gipasabot sa DOLE-Davao nga kadaghanan sa implementasyon mahitabo sa Munisipyo sa Manay, diin nakaangkon og labing dakong kadaot. Ang buhatan nagkanayon nga ang mga benepisyaryo sa Tupad moapil sa segregation, materials recovery, stockpiling, clearing operations, ug waste management activities sa mga apektadong lugar.
Ang departamento miingon nga ang emergency deployment program modagan sulod sa napulo ka adlaw ug nagsugod niadtong Oktubre 13, 2025. Ila usab nga gipasabot nga ang P28 milyones nga alokasyon naglakip sa micro-insurance coverage alang sa tanang benepisyaryo aron masiguro ang ilang kaluwasan ug proteksyon samtang naghimo sa mga buluhaton nga may kalabotan sa rehabilitasyon. (Rojean Grace G. Patumbon)