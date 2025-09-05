DPWH itak-ang sa konseho

GIPATAWAG sa Konseho sa siyudad sa Davao ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nga motambong sa sunod nga sesyon aron nga motaho sa naguba nga dalan sa Malabog, Paquibato District.
Kini nahitabo human si Konsehal Ralph Abella sa Distrito Dos nagpadayag og kabalaka bahin sa kahimtang sa dalan sa Malabog area, kon diin hapit katunga niini grabeng nadaut nga nagbilin lang og dyutay kaayo sa nagkurba nga porsiyon nga miporma og “C”.
“Ang kalsada man nato dapat straight tan-awa ni ang road nahimo nang letter C,” yagyag sa konsehal atol sa iyang privilege speech, Martes, Septyembre 2, 2025, sa Sangguniang Panlungsod.
Matud ni Abella nga mga mag-uuma nagpadayag sa ilang yangongo atol sa iyang pagbisita sa lugar duha ka semana ang nakalabay.
Nagpahimangno ang konsehal nga ang kahimtang sa dalan padayon nga nigrabe, ang sakyanan nga upat ang ligid sa di madugay di na makaagi ug motorsiklo o bisikleta na lang ang makaagi sa ruta.
Iya sab nga gitumbok nga dunay balay nga nahimutang sa tuong bahin sa dalan, nga mahimong maapektuhan kung di kini malihok gilayon.
Samtang girekomendar ni Konsehal Diosdado Angelo Mahipus ang pag-imbita sa district engineer gikan sa Third Engineering District.
Iyang gipahimug-atan ang panginahanglan nga ilakip ang Second Engineering District, ilabi na nga ang ikatulong distrito bag-ohay lang na-establisar.
“Inform them to also provide the name of the contractor and the cost of the construction and if this is part of the contract,” pahayag niya.
Giimbitahan sab ang DPWH ngadto sa sesyon sa Konseho aron nga mohatag og mga katikaran bahin sa pagsira sa dalan sa Agdao Bridge Flyover sa J.P. Cabaguio Avenue alang sa rehabilitasyon ug pag-ayo niini nga sugdan Septyembre 5 hangtud Oktubre 5, 2025.
Gisuportahan ni Konsehal ug Floor Leader Sweet Advincula ang giaprobahan nga pagsira apan nagtin-aw nga ang DPWH, CTTMO, ug uban pang hingtundan nga mga ahensiya kinahanglang naa sa sunod nga sesyon nga gitakda sa Septyembre 9, aron sa pagpresenta sa traffic management plan alang sa lugar. (Rojean Grace G. Patumbon)