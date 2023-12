Drayber gipusil; giiloga'g motor

KAWAT ang motibo sa pagpusil sa habal-habal drayber alas 8:15 sa gabii, Miyerkules, Disyembre 27, 2023, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Giila ang biktima nga si Feliciano Rizada Dabalos, 29, minyo, ug nagpuyo sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat sa maong probinsiya.

Gibutyag ni Sultan Kudarat Chief of Police Major Regie Albellera nga sakay ang biktima sa iyang motorsiklo sa Barangay Rebuken sa nahisgutang lungsod ug pauli na unta sa iyang gipuy-an.

Apan kalit lang gisundan si Dabalos sa riding in tandem suspects ug gipusil gamit ang kalibre .45 nga pistola.

Sa dihang natumba na ang motorsiklo ug ang biktima nahagba na dalan, giilog pa sa mga suspek ang iyang motorsiklo dungan ikyas paingon sa direksiyon sa Cotabato City.

Daling gisapupo ang biktima sa mga nagresponde nga mga pulis ug gidala ngadto sa balay tambalanan kung diin giingong anaa kini sa talandugong kahimtang human nakaangkon og samad pinusilan sa dughan.

"Be vigilant lang lalo na pag gabi na, medyo alanganin na oras at kung may makita silang hindi kanais-nais na sumusunod sa kanila dumeretso na lang sa tanggapan ng ating pulisya o sa AFP checkpoints for help/assistance," tambag ni Albellera sa mga drayber.

"Actually meron police action dito nag-coordinate kami sa Barangay officials doon para magkaroon lang lead ang tropa for possible identify ang mga ito at magawan ng action to stop and put behind bars ang mga culprits," dugang pa sa opisyal sa pulis.

Imbestigasyon sa maong pagpamusil padayon pang gisusi sa kapulisan sa Sultan Kudarat Municipal Police Station.