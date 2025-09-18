Drayber sa garbage truck gipailawom sa eksaminasyon

GIPAILAWOM na sa tanang eksaminasyon ang drayber sa garbage truck aron masuta ang dugang mga impormasyon alang sa imbestigasyon human nga nikalas og usa ka kinabuhi ug niangol og tulo ka mga tawo ang aksidenteng paglahus sa nasampit nga trak alas 10:10 sa gabii, Septyembre 17, 2025, sa traffic light sa Bacaca Road, corner Jose P. Laurel Avenue, Bajada, siyudad sa Davao.
Sumala sa taho sa kapulisan, nahitabo ang aksidente dihang ang Hyundai Dump Truck nga gimaneho ni alyas Mar, gikan og circumferential road ug temporaryong nihunong sa Bacaca Road aron unta mangolekta og basura.
Nasayran nga niligas gikan sa kahoy nga kalso ang trak mao nga nidiretso kini sa bahin sa kalsada kung diin nahimutang nga traffic lights.
Sa pagdiretso sa trak, naigo niya ang Honda RS125 nga gimaneho ni alyas Len, 45-anyos, nga taga-Bajada ug Sedan nga Kia Soluto nga sakyanan nga gidrayban sa alyas Josh, 25-anyos, taga-El Rio Subdivision.
Tungod sa kakusog sa impak, ang luyong bahin sa kotse, nadasok sa poste sa traffic light.
Human nasaghiran ang duha ka behikulo, nidiretso pa ang trak paingon sa lechonan kung diin may duha ka mga tawo sa sulod nga sila alyas Ainal, 27-anyos, taga-Lupon, ug alyas Borin, 61-anyos, nga taga-Barangay 20-B.
Nasayran nga tungod sa grabeng pagkaangol, gideklarang patay ni Dr. Quincy Lastimosa, Team Leader sa nirespondeng 911 paramedics si Ainal samtang ang mga drayber sa mga naigo nga mga behikulo, dali sab nga gidala sa balay-tamabalan tungod sa mga angol. (JPC/ARN)