Drug den sa Carmen puhag; kawani sa LGU, 5 pa sapon

CARMEN, Davao del Norte -- Naghimas sa rehas nga bakal ang giingong usa ka empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Carmen ug laing lima pa ka mga indibiduwal sa gikasa nga buy-bust operation sa Davao del Norte Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Davao, uban ang Carmen Municipal Police Station ug Davao del Norte Provincial Mobile Force Battalion.

Ang buy-bust natigayon pasado alas 12 sa tungang gabii, Nobyembre 20, 2024, sa Purok 6, Barangay Alejal.

Gisaysay sa PDEA-Davao nga usa ka alyas Jude, 34 anyos, ug molupyo sa maong dapit ang target sa buy-bust, kinsa nadakpan uban ang lain pang lima nga parokyano.

Nasuta sa awtoridad nga drug den ang ilang gi-ronda diin ang usa sa mga dinakpan, giingong empleyado sa LGU-Carmen.

Kantidad nga P9,000 sa gituohang shabu ang napalit sa nagtakuban nga poseur buyer kang alyas Jude, hinungdan nga dali kining giposasan.

Atol sa operasyon, naaktuhan ang lima nga mibisita sa lugar sa suspek, diin ang kapulisan nagtuo nga sila mga parokyano ni alyas Jude.

Nakuha atol sa operasyon ang laing unom ka mga pakite sa gituohang shabu, nga naa sa 10 gramos nga may estimated street value nga P90 mil, daghang mga way unod nga sachets nga gidudahang kanhing gisudlan og shabu, mga drug paraphernalia ug ang buy-bust money.

Mga dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Jeepy P. Compio)