'Drug-free city' mas gipursige

LUYO sa napalgan nga dakong kantidad sa gituohang pinaugang dahon sa marijuana, nag-awhag karon ang kapulisan sa katawhan nga dili magpanuko sa pagtaho gilayon sa susamang insidente aron maaksiyonan ug mapadayon ang kampanya sa Davao City nga mahimong drug-free city.
Kini ang gipahibalo sa Davao City Police Office (DCPO) pinaagi ni spokesperson Police Captain Hazel Tuazon human nga napalgan ang usa ka bag nga adunay sulod nga ilegal nga druga nga gibiyaan sa Barangay 8-A, Poblacion, Davao City.
Sa report, nasayran nga usa ka barangay tanod nga nailhan nga si Arnel, 48-anyos, maoy nakadiskobre sa bag nga gibilin lang daplin sa dalan sa Purok 7, Kawayanan, Bypass Road, alas 5:30 sa buntag, Septyembre 28, 2025.
Gilayon niya kining gitaho ngadto sa administrador sa barangay.
Sulod sa bag, nakit-an ang usa ka timbangan, pito ka piraso nga rectangular nga self-sealing transparent plastic sachets nga adunay mga sticker, ug usa ka brick nga gibalot sa cling wrap nga naglangkob sa gituohang dahon ug fruiting tops sa marijuana.
Ang timbang niini miabot og 1,065.6 gramos nga adunay street value nga P1,278,720.
Ang tanang ebidensiya giandam aron nga i-turnover ngadto sa Davao City Forensic Unit alang sa laboratory examination samtang ang mga non-drug items ipasa ngadto sa evidence custodian aron maseguro ang hustong proseso sa kaso.
Giawhag usab sa kapulisan ang katawhan nga ipadayon ang suporta sa ilang kampanya batok ilegal nga druga pinaagi sa pagpakabana ug pagpahibalo sa mga awtoridad kon adunay makit-an o masinatian nga susamang kalihokan.
Kini makatabang aron maprotektahan ang komunidad ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa Davao City. (Jeepy P. Compio)