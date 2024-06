Duaw Davao gipasalig way trapik

GIPASALIG sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) nga ang taliabot nga parada sa Duaw Davao hapsay ug di sama sa niaging mga higayon nga naghuot hinuon ang trapiko.

Kini ang gipasalig ni Dionisio Abude, hepe sa CTTMO, atol sa Habi at Kape niadtong Miyerkules, Mayo 29, 2024, sa Ayala Malls Abreeza, kinia tungod kay ang kalihukan mahitabo sa Hunyo 23, kung diin ang parada magagikan sa Roxas padulong sa San Pedro alas 4:00 sa hapon, nga di makamugna og paghuot sa trapiko.

“So since na experience nato last time nga dunay nahimong parada but that time dunay klase ug dunay working day at a time so mao to nagkaproblema ta but this time kani siya ma-manage nato kay diri lang man sila moagi sa may Ponciano so kana lang siya ang duna tay road closure,” pagtin-aw niya.

Naghunahuna sa niaging kasinatian, gipaambit ni Abude nga ang dakbayan naleksiyon na sa niaging mga parada, ilabi na kadtong gihimo nga dunay mga trabaho. Karong higayona, ang parada moagi lang sa Ponciano, busa makakubos sa impak sa trapiko ug magsugo sa hapsay nga pag-agi sa mga sakyanan.

Kahinumdoman nga ang siyudad nakasinati og grabeng trapiko atol sa Pasko Fiesta, ilabi na sa Banda Dasig ug Parada sa Pasko, niadtong Disyembre 22, 2023. Ang siyudad napugos sa pagkanselar sa parada ug gipangbuksan ang mga sirado nga mga dalan aron nga makubsan ang paghuot.

Dugang ni Abude nga uban pang mga kalihukan himuon sa Rizal Park, Davao City Recreation Center (DCRC), kanhi Almendras Gym, ug San Pedro Square. Iyang gi-esplikar nga ang Fiesta sa San Pedro: Pagsasayaw sa Hunyo 29, ang ilang buhatan magsira sa C.M. Recto-San Pedro hangtud sa Rizal-Bolton Street ug Rizal-Ponciano Street.

Ang Duaw Davao naglakip sa uban pang mga aktibidad sama sa Music Fest sa Hunyo 21, Pride sports fest gikan sa Hunyo 21 hangtud 23, Reyna ng Davao Coronation Night sa Hunyo 22, Pride Parade ug Hugyaw Davao: Night of Fun and Colors sa Hunyo 23, Davao Turismo Arts and Food Trucks Bazaar gikan Hunyo 27 hangtud 30, ug ang Inter-Barangay Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) tournament sa Hunyo 30. (Rojean Grace Patumbon)