Duaw Davao hugtan og bantay

GIBUTYAG sa usa ka opisyal gikan sa Public Safety and Security Office (PSSO) nga mopakatap sila og kapin 3,000 ka mga personahe alang sa Duaw Davao 2024.

Kini maoy gibutyag ni Angel Sumagaysay, pangulo sa PSSO, atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Hunyo 6, 2024, sa City Mayor's Office (CMO).

“All in all, the number of personnel to be deployed from June 21 to 30 and the total number of personnel (ani) kay 3,224 and average per day is 460, so ana na siya kadako pod na [this is how big it is as a] celebration,” butyag niya.

Sa 3,224 ka mga personahe, ang mga mosunod mao ang molangkob kanila: 592 gikan sa Davao City Police Office (DCPO), 994 gikan sa Task Force-Davao (TFD), 344 gikan sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO), 155 gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO), 610 sa Civil Security Unit (CSU), 56 sa National Intelligence and Coordinating Agency-Davao Region (NICA-Davao), 108 sa Bureau of Fire Protection (BFP), 225 sa City Environment and Natural Resources Office (Cenro), ug 140 sa PSSO.

Ang Duaw Davao Festival himuon sulod sa 11 ka adlaw ug kini maoy bag-ong gidugang nga selebrasyon sa Davao. Mopakita kini og musical festivals ug uban pang kalihukan nga magpakusog sa turismo.

Mga kalingawan mao ang Duaw Davao Music Fest sa Hunyo 21 sa Rizal Park, Duaw Davao Pride Sportsfest sa Hunyo 21-23 sa Davao City Recreation Center (DCRC), Reyna ng Davao Coronation Night sa Hunyo 22 sa University of Southeastern Philippines (USeP) Gymnasium, ug Duaw Davao Pride Parade sa Hunyo 23 gikan sa Roxas Avenue hangtud sa Rizal Park.

Uban pang mga kalihukan naglakip sa Hugyaw Davao: Night of Fun & Colors sa Hunyo 23 sa Rizal Park, Davao Turismo Arts & Food Trucks Bazaar gikan Hunyo 27 hangtud 30 sa Rizal Park, Fiesta sa San Pedro: Paghiusayaw sa Hunyo 29 sa San Pedro Square, ug ang Duaw Davao Inter-Barangay Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) tournament sa Hunyo 30 sa DCRC. (Rojean Grace Patumbon)