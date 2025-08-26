Dugang sakyanan alang sa mga matanggong nga pasahero

GIPASALIG sa Davao City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) nga padayon silang mohatag og dugang mga behikulo alang sa matanggong nga mga pasahero, ilabi na atol sa hilabihan nga pagdaut sa panahon.
Sulti ni Dionisio Abude, pangulo sa CTTMO, nga ang ilang response plan alang sa matanggong nga mga pasahero giandam na og sayo.
Iyang gi-esplikar nga di lang ang ilang buhatan nga motubag sa maong mga sitwasiyon, apan apil na sab ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Davao City Police Office (DCPO), ug ang City Mayor’s Office (CMO), ug uban pa.
Tug-an niya nga una ipakatag ang dugang mga behikulo, ila unang imonitor ang biyahe sa Peak Hours Augmentation Bus System (PHABS).
Sa panahon sa di maayong panahon, makig-koordinar sila sa mga kompaniya sa bus aron nga mopadala og augmentation buses alang sa matanggong nga mga pasahero.
Dugang ni Abude nga ilang gimonitor ang sitwasiyon sa palibot pinaagi sa ilang inspectors nga gipakatag sab sa mga kadalanan kon diin ang dakong bul-og sa matanggong nga mga pasahero kasagaran nga ginataho.
Kini nga mga lugar naglakip sa Roxas Avenue, Gaisano Mall Bajada, Uniqlo Acacia, ug UM Matina.
Sa ilang bahin, ang CTTMO nipadala og unom ka mga behikulo, matag usa dunay kapasidad nga mga 12 hangtud 14 ka pasahero.
Matud ni Abude nga pinaagi sa koordinasyon uban ang laing mga ahensiya sa gobyerno, daghang mga behikulo napadala aron sa pag-akomodar ang natanggong nga mga pasahero ilabi na niadtong Agosto 19, 2025, kon diin daghang mga pasahero nangayo og tabang sa online bahin sa kakuwang sa pampubliong transportasyon.
Gikanayon ni Abude nga positibo siya nga ang mga sitwasiyon kon diin daghang mga Dabawenyos matanggong sa downtown area maminosan.
Kini tungod sa operasyon sa Love Bus sa nasudnong kagamhanan, libreng sakay nga gidalit sa Office of the Vice President (OVP), ug ang gipaabot nga DCBus sa Oktubre.
Bahin sa yangongo gikan sa mga drayber sa Public Utility Jeepney (PUJ) ug Public Utility Vehicle (PUV) bahin sa pagkubos sa kita tungod sa operasyon sa PHABS, Love Bus, ug sa taliabot nga DCBus, pagtin-aw ni Abude nga ang CTTMO inspectors mosusi sa ihap sa mga pasahero.
Kung ang bulto sa mga pasahero igo lang sa PUJs ug PUVs nga maoy mobiyahe, di na mogamit og augmentation vehicles.
Apan iyang gipadayag nga pipila ka mga drayber sa PUJs ug PUVs kasagaran mohunong sa pagbiyahe panahon sa kusog ang ulan, nga maoy hinungdan nga matanggong ang mga tawo. Sa maong mga kaso, ipadayon sa CTTMO ang pagpakatag og mga "augmentation vehicles."
"Kato ilang gihatud gikan są Toril, gikan są Calinan, gikan są Lasang, asa mosakay karon nga dili naman nila balikon. Mao na ni come-up ta sa Peak Hours Augmentation Bus kay nakita nato nga mga stranded kay wala na namalik ang mga PUJ ing ana gyud ang pagkahimugso aning PHABS,” pagtin-aw niya sa paghinabi sa mga tigbalita niadtong Lunes, Agosto 25 sa Osmeña Park sa Davao City.
Gipahimug-atan sa hepe sa CTTMO nga ang pinakauyokan nga solusyon sa suliran sa trapik sa Davao City mao ang hingpit nga implementasyon sa Davao Bus Project.
Gitumbok sab ni Abude nga usa sa mga hinungdan sa paghuot sa trapiko sa siyudad mao ang padayong konstraksiyon sa kadalanan ug dagkong mga proyektong imprastraktura. Nahisgutan niini nga kung ang coastal road, Maa flyover, ug Ulas Bypass Road makompleto na, ang dakbayan malibre na sa paghuot sa mga sakyanan nga giatubang nato karon.
Sa niaging semana, daghang mga Dabawenyos nipadayag sa ilang yangongo bahin sa kakuwang sa public transportation sa mga panahon nga kusog ang ulan nga moresutla sa pagbaha sa pipila ka bahin sa siyudad.
Kini moresulta sab nga daghang mga pasahero matanggong sa downtown area. (Rojean Grace G. Patumbon)