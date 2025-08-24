Dungog sa Davao City gihangop

GIHANGOP ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang pag-ila sa Davao City isip ikatulong pinakaluwas nga siyudad sa Southeast Asia sa Numbeo Safety Index 2025, nga nihatag og iskor sa siyudad og 71.6.
Ang reaksiyon sa kanhi presidente gisulti sa iyang anak, Veronica “Kitty” Duterte, kinsa kasamtangan nga tua sa The Hague, Netherlands, nga nagbisita sa iyang amahan. Dugang ni Kitty nga si FPRRD masigarbhon sab kang acting Mayor Sebastian “Baste” Duterte, tungod sa iyang pursigidong liderato sa pagmentinar sa kahapsay ug kalinaw sa siyudad.
Samtang si Vice President Sara Duterte, uban nila Davao City First District Representative Paolo “Pulong” Duterte ug Kitty, nagkompirma nga tua sila karon tanan sa Netherlands sa hangyo sa ilang amahan.
Nagpasiaw ang bise presidente kasayuran sa simbolikanon nga higayon sa ilang panagtigum.
Samtang ang lead counsel sa kanhi president—subling nagmosyon sa International Criminal Court (ICC) nga nag-adbokar sa iyang interim release. Gilantugi ni Kaufman nga ang mga kondisyones alang sa padayong pagdetiner ilawom sa Article 58(1)(b)—naglakip sa "flight risk, interference with witnesses, and danger of committing further crimes"—wala matubag.
Dugang pa niini, ang nagpakabana nga estado nga nagboluntaryo nga modawat sa kanhi presidente, naghanyag nga mopatuman og monitoring conditions ug contact restrictions isip kabahin sa bisan unsang interim release nga paghan-ay. Kini naglakip sa mga probisyones alang sa "videoconferencing" por in kaso nga ang confirmation proceedings might be waived". Ang petisyon alang sa interim release giduso sa defense team ni Duterte niadtong Hunyo 12, 2025.
Gitaho sa SunStar Davao niadtong Enero 2025 nga ang Davao City mao ang ikatulong pinakaluwas nga siyudad sa Southeast Asia alang sa 2024, nakaani og mas taas pa nga iskor nga 72.5 sa Numbeo Safety Index. Kini nga kahimoan gitampo ngadto sa agresibong anti-drug operations sa Davao City Police Office (DCPO), nakaaresto og 1,916 nga pinangita nga mga indibiduwal (apil ang 490 most-wanted), ug gipakusgan nga paggukod sa mga kalihukang ilegal nga sugal.
Ang Safety Index gisukod sa mga kasiyudaran base sa gitaho nga "crime levels, police efficiency, and citizens’ sense of security, participation in the survey requires a sufficient number of user contributions, making Davao’s ranking both representative and meaningful." (David Ezra Francisquete)