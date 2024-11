Dura: Kaguliyang sa confidential fund

HUMAN gidetiner si Office of the Vice President chief-of-staff Atty. Zulieka Lopez sa detention facility sa Kongreso diin siya gibisita sa atong pinalangga nga Vice President Sara Duterte-Carpio niadtong Biyernes sa gabii, nagkaguliyang ang mga opisyales sa Kongreso, Malakanyang, ug mga nagpakabanang Filipino ug Dabawenyo.

Nagbaha ang mga komento sa social media nga nagbatikos sa kasamtangang administrasyon ug nagsuporta sa ikaduhang pangulo kinsa nagdumili sa pagbiya sa Kongreso sanglit buot niyang unongan ang iyang sinaligan nga si Atty. Lopez.

Si Lopez giditiner sa detention facility sa Kongreso human siya gi-cite in contempt tungod sa paglikay niya sa pagtubag sa mga pangutana sa house panel ug sa pagsuwat niya sa Commission on Audit (COA) nga di mokooperar sa Kongreso nga nag-imbestiga kon giunsa paggasto ang confidential ug intelligence fund sa OVP ug Department of Education (DepEd) nga kanhi gidumala ni VP Sara isip kalihim.

Niulbo ang tensyon dihang gipamugos sa Kongreso pinaagi sa mga personahe sa Legislative Security Bureau (LSB) nga gipangulohan ni Capt. Belinda Bello, kinsa misulod sa kwarto ni Lopez alas 11:30 sa gabii niadtong Biyernes, diin gikuha ang iyang cellphone ug gimandoan nga mouban kanila paingon sa Correctional Institution for Women didto sa Mandaluyong City.

Didto na mitiyabaw si Lopez, hinungdan nga nag-organisa sila og virtual press conference aron ipahibalo ang nahitabo sulod sa Kongreso.

Human sa pipila ka minuto nga pagpamulong ni Lopez, milutaw usab si VP Sara, kinsa didto usab sa opisina ni Cong. Paolo Duterte, aron iyang iyagyag ang iyang kasuko sa nahitabo.

Didto na nakahigayon si VP Sara sa pagpadayag sa iyang kasuko ngadto nila Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, ug uban pang mga opisyal nga misuway pagdaut kaniya.

Sa maong virtual press conference, miluwat og mga pulong nga mikontrata ang bise presidente og tawo nga mopatay kang Marcos ug Romualdez. Apan, giklaro sa bise presidente nga wala siya nanghulga nga patyon sila, hinuon iya kadtong gihimo nga pahayag aron ipakita ang seryoso nga hulga sa iyang kinabuhi.

“Hindi naman yata mahina 'yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, 'Kung mamatay ako.' Ibig sabihin in the first place, meron nang threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things,” sumala pa ni VP Sara.

“It's the same as 'Itapon ang bangkay sa West Philippine Sea which was... talking about doing it is not actionable,” dugang niya, kinsa nagtumbok sa iyang bahad niadtong Oktubre ngadto kang Senator Imee Marcos, igsuon sa Presidente, nga iyang ilabay ang patay nga lawas sa ilang amahan, anhing Presidente Marcos Sr., kon ang pagpangatake kaniya di mahunong.

Tungod sa maong kaguliyang sa politika sa nasud, nagpahigayon usab og candle lighting ang mga Dabawenyo sa Rizal Park niadtong Sabado sa gabii isip suporta ni VP Sara.

Kini nga kasamok sa politika sa nasud maoy resulta sa managlahi nga interes sa magkabangi nga partido tali Marcos ug Duterte. Resulta usab kini sa wa dayon pag-atubang sa bise presidente ug sa iyang mga sakop sa gihimo nga pagdungog sa Kongreso kon giunsa nila paggasto ang confidential ug intelligence fund.

Ug labaw sa tanan, resulta kini sa sobrang pagsalig ni VP Sara sa iyang mga sakop nga maoy nagpadagan unsaon paggasto ug pag-liquidate sa iyang confidential ug intelligence fund.

Siyento porsiyento ako nga nagtuo nga kung walay nakita ang Kongreso nga anomalya sa mga gisumite nga resibo sa OVP, di gayud molampos ang ilang gihimo nga imbestigasyon, ug walay kaguliyang nga mahitabo karon.