Dura: Kumusta na ang atong mamumuo?

KARONG adlawa, Mayo 1, 2024, akong ipaabot ang akong mainiton nga pagyukbo sa tanang mamumuo, lokal ug overseas Filipino workers (OFWs) nga nagbuhis sa ilang kusog, katakus, singot, ug utok aron mabuhi ang pamilya, samtang nagtabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa nasod.

Karong adlawa gisaulog sa tibuok kalibutan ang Adlaw sa mga Mamumuo o Labor Day.

Niadtong Abril 8, 1908, ang Philippine Assembly niduso og balaod nga naghimo sa unang adlaw sa Mayo nga national holiday alang sa mga mamumuo.

Dungan sa selebrasyon, ang Department of Labor and Employment (Dole) Davao Region nangandam sa selebrasyon sa 122nd Labor Day nga dunay tema, “Sa Bagong Pilipinas: Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-Asenso,” nga nagpromisa sa daghang oportunidad alang sa mga mamumuo.

Dinhi sa Davao Region, itanyag usab sa ahensya ang Labor Day Job Fair sa Davao City, Digos City, ug Tagum City diin dunay 7,524 ka mga bakanteng trabaho ang gitagana sa mga buot manarbaho.

Dugang niini, mang-apud-apod usab sila og P246 milyones nga tabang pinansiyal pinaagi sa Kabuhayan Program and Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) Program.

Adunay 3,427 ka mga indibiduwal ang hatagan og panginabuhian nagkantidad og P47,494,980.80, samtang 20,022 ka mga benepisyaryo sa TUPAD makadawat og 10-day community work nagkantidad og P198,952,631.

Tinuod nga nindot ang mga programa sa ahensya, apan mas malipay ako kung palig-unon pa nila ang pagsilot sa mga agalon nga padayong miabuso sa mga mamumuo.

Ang mga mamumuo bililhon nga pwersa sa kalamboan, sanglit ang huyang nga sektor sa pamuo timaan sa kakabus sa nasod. Ug ang mga mamumuo labing importante nga bahandi sa kompaniya, dili ang dakong kuwarta nga kitaon sa agalon.

Apan subo nga pamalandungon nga dunay mga establisemento ang miabuso pinaagi sa ubos nga pasuweldo, way insaktong benepisyo ug peligro pa ang matang sa trabaho.

Luyo sa naglumbaanay nga pagsaka sa presyo palaliton karon, mangutana unta sila kung kumusta na ang atong mga mamumuo karon?