Durian farmers sa Davao nakadawat og libreng abuno

WALAY kabutangan sa kalipay ang mga nananum og durian gumikan nakadawat sila og abuno alang sa ilang mga tanum nga durian.

Miihap sa 200 ka mga durian farmers ang nakadawat og abuno gikan sa Davao City Agriculturist’s Office (CAgrO).

Gikalipay kini sa mga benepisyaryo nga mga durian farmers gikan sa durian-producing districts sa Baguio, Tugbok, Calinan ug Toril sanglit dako sab kini og tabang alang kanila.

Ang mga durian farmers giilang mga farm-coded sa Bureau of Plant Industry-Plant Quarantine Services (BPI-PQS) nga misalmot sa Good Agricultural Practices (GAP) training.

Pormal nga gidawat ni Emmanuel Belviz, presidente sa Durian Industry of Davao City (DIADC), ang mga fertilizer pinaagi sa usa ka simpleng ceremonial turnover program nga gipahigayon sa City Farm Nursery Compound sa Barangay Malagos, Baguio District.

Kini usa lamang sa mga paagi nga ginahimo sa CAgrO aron nga matabangan ang mga durian farmers nga mahatud ang gikasabutang supply sa durian base sa bilateral agreement.

Nagpasalamat si Belviz kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug sa CAgrO sa mga fertilizers nga dako og tabang alang sa pagpamaayo sa kalidad ug produksyon sa furian farms sa siyudad sa Davao.

Sa kasamtangan, adunay 469 ka mga farmers sa Davao City nga nagpadagan sa 485 ka mga durian farms nga identified isip BPI-PQS ug anaa na sa listahan sa General Administration of Customs of the People’s Republic of China. (Jeepy P. Compio/Davao City Information Office)