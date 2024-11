Duterte dili mosuporta og pag-alsa

BISAN sa giingong hilum nga "martial law" ug uban pang mga tensiyong politikal tali sa pamilyang Duterte ug Marcos, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nagdumili nga mosuporta og bisan unsang pag-alsa (uprising).

Gisulti ni Duterte sa press conference niadtong Lunes sa gabii, Nobyembre 25, 2024, nga ang nasud kasamtangang naa “fractured” nga gobyerno ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Ang kanhi presidente nagsulti sab nga ang nasud posibleng mopadulong sa martial law human ang pagdason sa pipila ka mga timailhan nga ang nasud mahimong makasinati sama sa nahitabo panahon sa kanhi amahan ni Presidente Marcos Jr.

Human sa kasamtangang isyu nga nagpalibot sa nagpadayong pagdungog sa House of Representatives quad committee bahin sa confidential funds sa Office of the Vice President (OVP), pipila ka mga suporter sa Duterte nanawagan karon og People Power Revolution.

Si OVP chief of staff Undersecretary Zuleika Lopez gi-“cite in contempt” sa House committee on good government and public accountability tungod sa gialegar nga “undue interference” atol sa imbestigasyon sa gialegar nga "irregularities" sa paggamit sa pundo sa maong buhatan.

Gikan sa detention facility sa House of Representatives, si Lopez ibalhin unta sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, apan gidala hinuon siya sa ospital human kalit nga nasakit.

Atol sa pagbalik sa pagdungog niadtong Lunes, Nobyembre 25, si Vice President Sara Duterte nakigkomprontahe sa komite ug nakiglantugi nga ang pagdetinar kang Lopez, nga gilugwayan og 10 ka adlaw inay nga lima ka adlaw, “illegal,” pinaagi sa pag-ingon nga di siya maoy angay nga silotan sa butang nga wala niya gihimo.

Usa sa mga hinungdan nga nagduot sa House panel nga i-"cite in contempt" si Lopez mao ang kapakyas niini sa pagsunod og "due process" sa dihang gimando niya ang pagtangtang kang kanhi Education undersecretary Gloria Mercado.

Gipasibaw ni Sara nga ang pagtugot sa pagluwat sa gitudlo nga mga opisyal naa sa chief executive, ning maong kaso, si Marcos.

Samtang giyagyag ni Duterte nga ang nasud naa ilawom sa "hemorrhage state," pinaagi sa pag-angkon nga ang gobyerno nagwaldas sa mga pundo gikan sa magbubuhis.

“Ang tingin ko na mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati nga yung PhilHealth na hindi dapat sa gobyerno, contribution natin yan. That is the most dangerous, at dapat — P****g i**ng estafa 'yan,” pagtataw niya.

Dugang pa niini nga ang Department of Finance nagmando nga mo-remit og P89.9 bilyon nga "excess funds" sa wala maprograma nga appropriations sa Republic Act 11975, o ang 2024 General Appropriations Act.

“Ang gobyerno na ito walang project, kasi sa ayuda… nauubos don, inuubos ni Romualdez. Si [House Speaker Martin] Romualdez congressman lang tapos left and right ang pamigay niya,” tug-an ni Duterte.

“To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos, lahat tignan natin kung anong mangyayari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos. Hindi kami nakikipag contest kay Marcos; never wala kaming bilyon bilyon, trillion na nakadeposit sa bangko,” pagklaro niya.

Ang kanhi Presidente naghagit sa militar nga motingog ug moduwa sa ilang papel isip tigpanalipod sa Konstitusyon.

“No coup d'etat, it is only the military who can correct it…Sabihin lang nila na out na kami, ayaw na namin ang laro ninyo, out kami jan, kasi kung walang military yang laro nila, wala na. Basta hindi yan coup d’etat. Basta sinabi ng military you are oppressing the people and you are spending our money like water pati kami in the coming days, mawawalan kami ng retirement magagalaw, hindi kami sasali na sa inyo,” tataw pa niya.

“Another appropriate question would be. ‘Yung sincerity kayo bang mga military, pati pulis, would you still continue to support a drug addict? Tanungin niyo lang ang PSPG (Presidential Security Protection Group) puro military man yan. You did not go far, ‘yung mga tao ninyo sa military, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na president?” dugang pa niya.

Apan taliwala sa panawagan, gitin-aw ni Duterte nga wala siya manawagan o nagsuporta og bisan unsang pagpukan sa gobyerno.

"Ayaw ko kasi presidente ako. Once upon a time, I was president. I could just imagine what will happen to my country if things go awry," pagtin-aw sa kanhi Davao City mayor.

"Hindi manggaling sa akin... I will take my cue from the military," matud niya, ug puno pa niya nga mosalmot siya sa militar kung ilang susihon ang rekord sa gobyerno.

Niapela si Duterte nga di siya iapil niining maong aksiyon, ug ikonsidera nga siya ordinaryo na lang nga molupyo.

"No, no, no. Leave me out. Ako, basta kung may ganong uprising, sinabi ko na sa kanila 'I'm out.' wala akong partisipasyon. No nothing," pasalig niya.

Iya sab nga gibutyag nga ang kasamtangang tensiyon sa politika tali sa iyang pamilya ug mga Marcoses di maoy hinungdan nga ang nasud magkatibulaag. Busa, iyang giawhag ang iyang mga suporter nga magpabiling kalma. (Ralph Lawrence G. Llemit/Uban sa taho sa SNS)