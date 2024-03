Ecoland Terminal andam na sa DAVARAA, Semana Santa

GIPAHIBALO sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) nga gihimo na nila ang tanang gikinahanglang pagpangandam alang sa pagdagsa sa mga pasahero alang sa Semana Santa, ingon man sa pag-abot sa mga delegado sa Davao Regional Athletics Association (DAVRAA) Meet nga gikatakda karong Abril 1 hangtud 7, 2024.

Ang sports meet gibanabana nga maghiusa sa 7,500 nga mga atleta nga gilangkuban sa mga estudyante, coach, ug bisita sugod sa Marso 31.

Si DCOTT Manager Aisa Usop nagkanayon niadtong Miyerkules nga nakita na sa terminal ang dakong pagdagsa sa mga pasahero karong bulana tungod sa selebrasyon sa Araw ng Dabaw ug sa Ramadan.

Siya miingon nga ang pag-abot sa mga delegado, nga motakdo sa Easter Sunday ug ang kataposang adlaw sa sunod semana nga long weekend, makapataas sa kalihokan sa terminal, karon gibana-bana nga motagana sa mga 50,000 ngadto sa 75,000 ka mga pasahero ug makahimo og 1,000 ngadto sa 1,500 ka biyahe sa bus sa peak days.

Matud ni Usop nga gisiguro sa DCOTT nga ang tanang mga bus nga gikan ug paingon sa terminal road-worthy. Gipahibalo usab ang mga operator sa bus sa andam nga mga yunit alang sa pagdugang kon kulang ang gidaghanon sa mga bus.

“We already informed the Southern Mindanao Bus Operators [Association] for them to be ready. Kung kinahanglan, mangayo na sila og advance na special permits alang atong mga rota nga nahibal-an nila nga daghan gyud ang musakay or mubyahe,” ingon ni Usop atol sa AFP-PNP Press Conference sa Royal Mandaya Hotel. (JPC)